"BUDI ISKRENA" Đukić više ne može da podnese Aneli Ahmić, nastala nova svađa
- Tokom emisije 'Gledanje snimaka' prikazan je kadar na kom Aneli Ahmić navodno flertuje pogledom sa Filipom Carem, što je izazvalo raspravu sa Filipom Đukićem.
- Đukić joj je zamerio što, kako kaže, gleda drugog dok sedi kod njega, a Aneli je priznala da je pogrešila i tvrdila da joj Car nije zanimljiv.
Tokom dana dogodio se nastavak emisije ''Gledanje snimaka'', a snimak na kom se vidi da Aneli Ahmić flertuje pogledom sa Filipom Carem napravio je pravu pometnju kod nje i Filipa Đukića.
- Budi iskrena i nemoj više da se blamiraš. Kako možeš onda ove stvari da radiš? - pitao je Filip.
- Htela sam nešto da dokažem Đoletu. - rekla je Aneli.
- Sediš kod mene, a njega gledcaš u ogledalo.- rekao je Filip.
- Dobro, pogrešila sam - rekla je Aneli.
- Deluje kao da bi se po*ebala sa njim. - rekao je Filip.
- Ne - rekla je Aneli.
- Deluje kao flert. To je direktno pi*anje po meni. Kako možeš da flertuješ sa nekim ko te ne zanima? - rekao je Filip.
- Ne zanima me Filipe. - rekla je Aneli.
- Zanči zbog našeg odnosa koji je loš, ti si to uradila? - pitao je Filip.
- Ja imam osećaj da ću ja tebi služiti dok smo ovde - rekla je Aneli.
- Što si ušla u vezu? Što si tražila da te ozvaničim? - pitao je Filip.
Pogledajte dodatni snimak: