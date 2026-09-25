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Tokom dana dogodio se nastavak emisije ''Gledanje snimaka'', a snimak na kom se vidi da Aneli Ahmić flertuje pogledom sa Filipom Carem napravio je pravu pometnju kod nje i Filipa Đukića.

- Budi iskrena i nemoj više da se blamiraš. Kako možeš onda ove stvari da radiš? - pitao je Filip.

- Htela sam nešto da dokažem Đoletu. - rekla je Aneli.

- Sediš kod mene, a njega gledcaš u ogledalo.- rekao je Filip.

1/5 Vidi galeriju Starleta voli da se ulepšava Foto: Printscreen, Kurir

- Dobro, pogrešila sam - rekla je Aneli.

- Deluje kao da bi se po*ebala sa njim. - rekao je Filip.

- Ne - rekla je Aneli.

- Deluje kao flert. To je direktno pi*anje po meni. Kako možeš da flertuješ sa nekim ko te ne zanima? - rekao je Filip.

- Ne zanima me Filipe. - rekla je Aneli.

1/8 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen, Printscreen Pink

- Zanči zbog našeg odnosa koji je loš, ti si to uradila? - pitao je Filip.

- Ja imam osećaj da ću ja tebi služiti dok smo ovde - rekla je Aneli.

- Što si ušla u vezu? Što si tražila da te ozvaničim? - pitao je Filip.

Pogledajte dodatni snimak: