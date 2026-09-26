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Na snimanju muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde“ pop diva Jelena Karleuša još jednom je uspela da napravi neočekivanu situaciju, a ovoga puta pažnju joj, osim takmičara čiji je nastup ocenjivala, privukao je i muškarac koji se nalazio u njegovoj podršci.

Foto: Kurir/M.J.

Dok je komentarisala kandidata, Jelena je u jednom trenutku pogledala ka njegovoj pratnji, a jedan muškarac posebno joj je zapao za oko. Nije dugo čekala da reaguje, već ga je odmah pozvala da joj se pridruži na sceni.

– Podrška odmah neka dođe ovde na binu! Je l' peva podrška? – upitala je Jelena.

Muškarac je na njeno pitanje odgovorio da ne peva, a tokom Jeleninog komentarisanja sve vreme se osmehivao i pratio šta mu članica žirija govori.

Foto: Preent Screen

Njegova reakcija nije prošla nezapaženo, a Karleuša je ovim potezom nakratko uspela da skrene pažnju sa takmičara na misterioznog muškarca koji je došao samo kao podrška, a na kraju se i sam našao u centru pažnje.

Evo ko je tajanstveni momak koji provodi vreme sa JK

Podsetimo, poznata pevačica i članica žirija "Pinkovih zvezda" Jelena Karleuša uživala je u noćnom izlasku sa mlađim muškarcem, koji je privukao pažnju svih prisutnih, ali i medija!

1/11 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Kurir/M.J.

I dok javnost spekuliše da li je u pitanju nova romansa, JK je poručila da voli piletinu i da je mladić sa snimka samo njen dobar drug, mi otkrivamo identitet misterioznog momka s kojim je Jelena uhvaćena, a u pitanju je maneken Aleksandar Ševo koji ima samo 23 godina.

Aleksandar je mlađi od Jelene 25 godina, a upoznali su se preko zajedničkih saradnika. Inače, on je zaposlen u jednoj poznatoj modnoj agenciji i bio je u Jeleninom spotu za novu pesmu ''Balkan boy''.

Po svoj prilici, Jelenu i Aleksandra zbližili su novi projekti i saradnja, a kako smo dalje saznali, njih dvoje su nerazdvojni u poslednje vreme, te tako osim što ih možemo često videti u noćnim provodima, on je dovozi i na snimanja emisija takmičenja ''Pinkove zvezde''.

Inače, pre tri godine pisalo se da je Aleksandar bio u vezi sa ćerkom legendarnog Zdravka Čolića Čole.