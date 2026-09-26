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Milić Vukašinović svojevremeno je u potresnoj ispovesti za domaće medije otvorio dušu o jednom od najtežih perioda svog života, kada se njegova ćerka Maja borila sa zavisnošću, dok su njegovi unuci, kako je ispričao, zbog teške situacije u kojoj su živeli ostajali gotovo bez hrane i jeli samo suvi keks.

Foto: Printscreen Pink

Gubitak ćerke jedinice ostavio je duboku i neizbrisivu ranu na Miliću. Muzičar nikada nije krio koliko ga je Majina smrt slomila, a o porodičnoj tragediji i godinama kroz koje su prolazili govorio je sa velikom tugom.

- Sahranio sam majku, oca, brata i sina od brata, ali rođeno dete kada moraš da sahranjuješ je vrlo bolno- ovim rečima je tada počeo svoju emotivnu ispovest Milić Vukašinović.

On je tada rekao da je napravio najveću grešku što joj je stan iznajmio sa tadašnjim dečkom.

- Tada je postala onaj najgori narkoman, džanki, na heroinu. To je bilo takvo narkomansko leglo- rekao je on, dodavši da je njena majka, njegova bivša supruga bila poluinvalid.

- Jednom kada sam došao kući, vidim Vera na podu, a ova je udara nogama i traži pare za drogu. Mrak mi je pao na oči. Zamalo sam je bacio sa terase. Govorila je kasnije: "Ja hoću da se ubijem". Govorila je to kako bi me prepala, pa da joj sve dozvoljavam. Vikao sam: "Ubij se, hoćeš ja da ti pomognem"?- rekao je on tada za emisiju "Na ivici pakla".

Majini sinovi Irfan i Imran su oduzeti roditeljima jer su proglašeni nesposobni za odgajanje dece, a socijalni radnici su ih smestili u Dečje selo.

- Koji god roditelj ima dete narkomana, kad god mu zazvoni telefon, on se pita: "Nije valjda sada". Samo da neko javi da li mu se dete predoziralo. Ja sam na to bio spreman par godina. Da će da mi jave da je Maja predozirana-rekao je on, dodajući da je ona pokušavala da se skine sa droge, ali joj nije uspelo.

Pare išle na heroin

1/6 Vidi galeriju Milić Vukašinović nedavno je napustio bolnicu u kojoj je proveo četiri meseca zbog amputacije noge Foto: Printscreen Pink

On je tada rekao da je zbog da su joj deca jela samo keks.