"UNUCI SU MI JELI TVRDI KEKS STAR 5 DANA, A JA SAM SLAO PARE" Potresna ispovest Milića Vukašinovića: Sve je otišlo na heroin
- Milić Vukašinović je govorio o najtežem periodu života, kada se ćerka Maja borila sa zavisnošću od heroina i kada je porodica prolazila kroz veliku tragediju.
- Ispričao je da su njegovi unuci ostajali gotovo bez hrane i da su jeli tvrdi keks star pet dana, dok je on slao novac koji je, kako kaže, odlazio na drogu.
Milić Vukašinović svojevremeno je u potresnoj ispovesti za domaće medije otvorio dušu o jednom od najtežih perioda svog života, kada se njegova ćerka Maja borila sa zavisnošću, dok su njegovi unuci, kako je ispričao, zbog teške situacije u kojoj su živeli ostajali gotovo bez hrane i jeli samo suvi keks.
Gubitak ćerke jedinice ostavio je duboku i neizbrisivu ranu na Miliću. Muzičar nikada nije krio koliko ga je Majina smrt slomila, a o porodičnoj tragediji i godinama kroz koje su prolazili govorio je sa velikom tugom.
- Sahranio sam majku, oca, brata i sina od brata, ali rođeno dete kada moraš da sahranjuješ je vrlo bolno- ovim rečima je tada počeo svoju emotivnu ispovest Milić Vukašinović.
On je tada rekao da je napravio najveću grešku što joj je stan iznajmio sa tadašnjim dečkom.
- Tada je postala onaj najgori narkoman, džanki, na heroinu. To je bilo takvo narkomansko leglo- rekao je on, dodavši da je njena majka, njegova bivša supruga bila poluinvalid.
- Jednom kada sam došao kući, vidim Vera na podu, a ova je udara nogama i traži pare za drogu. Mrak mi je pao na oči. Zamalo sam je bacio sa terase. Govorila je kasnije: "Ja hoću da se ubijem". Govorila je to kako bi me prepala, pa da joj sve dozvoljavam. Vikao sam: "Ubij se, hoćeš ja da ti pomognem"?- rekao je on tada za emisiju "Na ivici pakla".
Majini sinovi Irfan i Imran su oduzeti roditeljima jer su proglašeni nesposobni za odgajanje dece, a socijalni radnici su ih smestili u Dečje selo.
- Koji god roditelj ima dete narkomana, kad god mu zazvoni telefon, on se pita: "Nije valjda sada". Samo da neko javi da li mu se dete predoziralo. Ja sam na to bio spreman par godina. Da će da mi jave da je Maja predozirana-rekao je on, dodajući da je ona pokušavala da se skine sa droge, ali joj nije uspelo.
Pare išle na heroin
On je tada rekao da je zbog da su joj deca jela samo keks.
- Mi smo jednom zatekli njih kako jedu neki keks od pre pet dana tvrdi i to je sve što su imali da jedu. A ja slao pare i pare. Sve te pare su na heroin otišle. To je problem kada nisi tamo. A kada imaš dete kada izgubiš bolno je. Osećaš se kao invalid, psihički- rekao je drhtavim glasom Milić.
Kurir.rs/Blic