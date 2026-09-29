Slušaj vest

Nakon što su domaće medije preplavile priče o navodnoj novoj romansi Jelene Karleuše i znatno mlađeg muškarca sa kojim je nedavno viđena, njihov odnos ne prestaje da intrigira javnost. Brojne spekulacije o tome šta se zapravo dešava između njih dodatno je podgrejala Goga Sekulić, koja je sada otkrila da misterioznog mladića veoma dobro poznaje.

Foto: Dejan Milićević

Kako je pevačica ispričala ispred velelepne Adaktar vile, njega zna još od detinjstva, budući da je reč o sinu njene dugogodišnje prijateljice. Upravo zbog toga Goga je mogla da otkrije nešto više o mladiću koji se poslednjih dana našao u centru pažnje zbog bliskosti sa Karleušom.

.- Dotičnog mladića poznajem odmalena preko prijateljice. Divan je dečko, zaista znam kakav je bio dok je bio klinac - navela je pevačica, osvrćući se na spekulacije o njihovoj navodnoj vezi.

Iako mediji naveliko pišu o novoj ljubavi i romantičnoj vezi, Sekulićeva naglašava da ona nema takva saznanja, te da se na tu temu nije detaljnije čula ni sa samom prijateljicom, majkom mladića.

"Za sada su prijatelji, a o godinama ne treba raspravljati"

1/5 Vidi galeriju Goga Sekulić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Na pitanje novinara kako joj celokupna situacija deluje sa strane, Goga je ostala rezervisana, ističući da se oslanja samo na ono u šta je sigurna, a ne na medijska nagađanja.

"Ja za sada znam da su prijatelji, a mediji pišu da su u vezi. Tako da ja to ne mogu da tvrdim, niti sam ih videla u nekom romantičnom kontekstu", rekla je Sekulićeva, dodavši:

"Jelena je negde okej sa tim, a što se mene tiče, ja više preferiram mlađe, mada su ukusi različiti i o tome ne treba raspravljati. Nisam ni Jelenu ni njega lično pitala šta je istina."

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: ATAIMAGES, Petar Aleksić, Nemanja Nikolić

Pevačica je na kraju dodala i da su se nakon prvobitnih natpisa pojavile i nove priče o navodnom prekidu kontakta i prijateljstva sa Zoranom Birtaševićem, ali je još jednom ponovila da se drži isključivo proverenih činjenica i da ne želi da donosi preuranjene zaključke o tuđim životima.