GOGA SEKULIĆ ZNA JELENINOG MLAĐEG IZABRANIKA OD DETINJSTVA! Otkrila detalje o njemu, pa progovorila o njihovom odnosu: Divan je dečko...
- Goga Sekulić kaže da mlađeg muškarca, povezanog sa Jelenom Karleušom, poznaje od detinjstva jer je sin njene dugogodišnje prijateljice.
- Ističe da je za sada reč o prijateljstvu i da ne može da potvrdi priče o romansi, jer ih nije videla u romantičnom kontekstu.
Nakon što su domaće medije preplavile priče o navodnoj novoj romansi Jelene Karleuše i znatno mlađeg muškarca sa kojim je nedavno viđena, njihov odnos ne prestaje da intrigira javnost. Brojne spekulacije o tome šta se zapravo dešava između njih dodatno je podgrejala Goga Sekulić, koja je sada otkrila da misterioznog mladića veoma dobro poznaje.
Kako je pevačica ispričala ispred velelepne Adaktar vile, njega zna još od detinjstva, budući da je reč o sinu njene dugogodišnje prijateljice. Upravo zbog toga Goga je mogla da otkrije nešto više o mladiću koji se poslednjih dana našao u centru pažnje zbog bliskosti sa Karleušom.
.- Dotičnog mladića poznajem odmalena preko prijateljice. Divan je dečko, zaista znam kakav je bio dok je bio klinac - navela je pevačica, osvrćući se na spekulacije o njihovoj navodnoj vezi.
Iako mediji naveliko pišu o novoj ljubavi i romantičnoj vezi, Sekulićeva naglašava da ona nema takva saznanja, te da se na tu temu nije detaljnije čula ni sa samom prijateljicom, majkom mladića.
"Za sada su prijatelji, a o godinama ne treba raspravljati"
Na pitanje novinara kako joj celokupna situacija deluje sa strane, Goga je ostala rezervisana, ističući da se oslanja samo na ono u šta je sigurna, a ne na medijska nagađanja.
"Ja za sada znam da su prijatelji, a mediji pišu da su u vezi. Tako da ja to ne mogu da tvrdim, niti sam ih videla u nekom romantičnom kontekstu", rekla je Sekulićeva, dodavši:
"Jelena je negde okej sa tim, a što se mene tiče, ja više preferiram mlađe, mada su ukusi različiti i o tome ne treba raspravljati. Nisam ni Jelenu ni njega lično pitala šta je istina."
Pevačica je na kraju dodala i da su se nakon prvobitnih natpisa pojavile i nove priče o navodnom prekidu kontakta i prijateljstva sa Zoranom Birtaševićem, ali je još jednom ponovila da se drži isključivo proverenih činjenica i da ne želi da donosi preuranjene zaključke o tuđim životima.