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Poslednjih dana u javnosti su se pojavile spekulacije da su Jelena Karleuša i njen dugogodišnji prijatelj i saradnik Zoran Birtašević navodno prekinuli prijateljstvo. Njih dvoje godinama su bili gotovo nerazdvojni, kako privatno tako i poslovno, zbog čega su priče o navodnom zahlađenju njihovog odnosa privukle veliku pažnju.

Zoran Birtašević Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Dok se o njihovom odnosu trenutno nagađa, Karleuša je ranije otvoreno govorila o tome koliko joj Zoran znači i koliko je važnu ulogu imao u njenom životu i karijeri. Pevačica tada nije štedela reči zahvalnosti, ističući da joj Birtašević nije bio samo saradnik, već mnogo više od toga.

– Moram da se zahvalim Zoranu, koji je moj producent, reditelj, režiser, scenarista, stilista, dadilja i sve ostalo. I psihijatar, i telohranitelj, i muž, i brat, i drug, i sve to – rekla je Karleuša u jednom podkastu.

Ona je potom istakla da smatra da je imala veliku sreću što je pored sebe imala talentovanog prijatelja koji je umeo da iz nje izvuče maksimum i pomogne joj da realizuje svoje zamisli.

– Imala sam sreću da imam jako talentovanog prijatelja koji je uspeo iz mene da izvuče maksimum, da glumim, pevam, igram i sve to što radim u tim spotovima. Da izgledam tako kako izgledam i da se takmičim sa klinkama, to je zahvaljujući ozbiljnoj ekipi na čelu sa Zoranom Birtaševićem – poručila je ona.

Ove njene reči posebno privlače pažnju sada, kada se u javnosti spekuliše da je između dugogodišnjih prijatelja navodno došlo do zahlađenja odnosa. Jelena je svojevremeno jasno stavljala do znanja koliko je Birtašević bio značajan za njen privatni i profesionalni život, dok ostaje da se vidi šta se zapravo dešava između njih i da li u pričama o prekidu prijateljstva ima istine.

1/7 Vidi galeriju Zoran Birtašević i Jelena Karleuša Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Oslonac u najtežim trenucima

Podsetimo, Karleuša je u više navrata isticala da njen odnos sa Birtaševićem prevazilazi poslovne okvire i da ga doživljava kao rođenog brata.

- Malo ko od nas ima tu sreću da upozna prijatelja za čitav život, prijatelja koji se žrtvuje i bori za nas kao otac, brat… Prijatelja u dobru, a najviše u zlu. Imala sam tu sreću, upoznala sam čoveka koji mi je postao najveći oslonac, podrška, saborac i brat - govorila je pevačica, naglašavajući da se za nju niko nije bavio tako strastveno osim njene pokojne majke Divne i tetke.

- Zoran me neće izdati, ali će me vrlo osuđivati i vrlo kritikovati. Niko se ne svađa kao Zoran i ja, jer se bukvalno na krv i nož svađamo. Ja znam da budem destruktivna, on ima vrlo konstruktivnu energiju. Negde taj plus i minus daje jednu dobru fuziju velikog rezultata na terenu - govorila je Karleuša u "Bunkeru".

Porodična bliskost

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Zoran Birtašević Foto: Printscreen, Printscrren, Instagram/zoranbirtasevic, Printscreen Instagram

Birtašević je bio izuzetno blizak sa celokupnom Jeleninom porodicom. Posebno emotivan bio je kada je govorio o Jeleninim i Duškovim kćerkama, Atini i Niki, naglasivši da Atinu poznaje od njenog četvrtog minuta života, a Niku od petog. Isticao je da su izrasle u skromne i vaspitane devojke uprkos velikom pritisku javnog života i sveta šou-biznisa.