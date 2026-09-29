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Filip Car došao je do kuće Odabranih kako bi pogledao šta radi Aneli Ahmić, te je iskoristio priliku da je izljubi i uleti joj u krevet što ona nije odbijala.

- Dobra je dabrica, mislim nisi baš dobra, ali ajde. Pokoj ti duši dabrice, dobra je dabrica. Rastužila me Uroše, baš me rastužila. Ona ima teorije zavere da ja s nekim nešto mutim, pa koji sam ja tebi kalibar igrača? Ja sam hteo njoj namignuti u petak, nikad je ne bih nasamario. Meni nije plan da napravim nego namerno da potpalim ekipu - rekao je Car.

Filip Đukić i Aneli Ahmić Foto: Printscreen

- Filip i Laura će se spojiti - rekla je Aneli.

- Ti bi odmah reagovala da on nešto napravi. Ne foliraj molim te dabrice - rekao je Car.

- Šta radiš? - upitala je Aneli.

- Nemoj mene da foliraš - rekao je Car.

- Koliko ste slatki - rekao je Uroš.

- Ostavi me - rekla je Aneli.

- Bezobrazan si za stolom - rekao je Uroš.

- Ajmo zapaliti jednu - rekao je Car.

- Neću - rekla je Aneli.

- Filip i Laura će se spojiti - rekla je Aneli.

- Ti bi odmah reagovala da on nešto napravi. Ne foliraj molim te dabrice - rekao je Car.

- Šta radiš? - upitala je Aneli.

- Nemoj mene da foliraš - rekao je Car.

- Koliko ste slatki - rekao je Uroš.

- Ostavi me - rekla je Aneli.

- Bezobrazan si za stolom - rekao je Uroš.

- Ajmo zapaliti jednu - rekao je Car.

- Neću - rekla je Aneli.

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18:18
STARS 625 27.09.2026. Izvor: Kurir TV