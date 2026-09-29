CAR I ANELI SE LJUBILI PA ZAVRŠILI U KREVETU! Filip Đukić će odlepiti kada bude video ove kadrove, kamera snimila svaki ZABRANJENI DETALJ
Filip Car došao je do kuće Odabranih kako bi pogledao šta radi Aneli Ahmić, te je iskoristio priliku da je izljubi i uleti joj u krevet što ona nije odbijala.
- Dobra je dabrica, mislim nisi baš dobra, ali ajde. Pokoj ti duši dabrice, dobra je dabrica. Rastužila me Uroše, baš me rastužila. Ona ima teorije zavere da ja s nekim nešto mutim, pa koji sam ja tebi kalibar igrača? Ja sam hteo njoj namignuti u petak, nikad je ne bih nasamario. Meni nije plan da napravim nego namerno da potpalim ekipu - rekao je Car.
- Filip i Laura će se spojiti - rekla je Aneli.
- Ti bi odmah reagovala da on nešto napravi. Ne foliraj molim te dabrice - rekao je Car.
- Šta radiš? - upitala je Aneli.
- Nemoj mene da foliraš - rekao je Car.
- Koliko ste slatki - rekao je Uroš.
- Ostavi me - rekla je Aneli.
- Bezobrazan si za stolom - rekao je Uroš.
- Ajmo zapaliti jednu - rekao je Car.
- Neću - rekla je Aneli.
- Filip i Laura će se spojiti - rekla je Aneli.
- Ti bi odmah reagovala da on nešto napravi. Ne foliraj molim te dabrice - rekao je Car.
- Šta radiš? - upitala je Aneli.
- Nemoj mene da foliraš - rekao je Car.
- Koliko ste slatki - rekao je Uroš.
- Ostavi me - rekla je Aneli.
- Bezobrazan si za stolom - rekao je Uroš.
- Ajmo zapaliti jednu - rekao je Car.
- Neću - rekla je Aneli.
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