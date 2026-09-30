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Elita 10, nakon žurke koja se održala sinoć, dobila je potpuno nova dešavanja. Aneli i Filip Đukić više nisu zajedno, pa je Filip odmah otišao sa Laurom ispod jorgan planine gde su se prepustili strastima.

Ahmićeva je ovu situaciju vrlo stresno doživela, pa je u jednom trenutku saterala Đukića u ćošak i šamarima i udarcima mu očitala lekciju.

Izgleda da Đukića nisu mnogo zaboleli šamari, a ni uvrede od bivše partnerke, već se opet vratio Lauri Prgomet s kojom se ponovo zavukao ispod jorgana gde su imali vrelu akciju. Oni su se toliko prepustili strastima da im je krevet bio mali za sve poze koje su hteli da isprobaju.

1/9 Vidi galeriju Aneli Ahimić Foto: Printscreen

Laura je prvo dohvatila Đukić ponos, a onda ga i zadovoljila, da bi potom pala i treća akcija. Sigurno je da se Filip i Laura mnogo privlače, a da li će ući u vezu ili će ostati u kombinaciji, ostaje da pratimo.

U čitavom haosu, kao šlag na tortu je i poljubac Filipa Cara i Aneli Ahmić.