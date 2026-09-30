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U sklopu velike istrage o finansijskim malverzacijama koju vodi tužilaštvo u Istanbulu, izdat je nalog za hapšenje i raspisana poternica za Melis Sutsurup Sandal – 19 godina mlađom suprugom poznatog turskog pevača Mustafe Sandala, bivšeg muža Emine Jahović, kao i za njenog oca Cihana Sutsurupa.

Pored naloga za lišavanje slobode, turski pravosudni organi naložili su i potpunu blokadu i zamrzavanje celokupne imovine i bankovnih računa oca i ćerke.

Istragom je obuhvaćeno više desetina osoba, a tokom procesa privedeno je više od 50 ljudi.

1/5 Vidi galeriju Mustafa Sandal sa novom ženom Foto: Printscreen/Instagram

197 miliona evra podigla iz spornih fondova

U turskim medijima pojavile su se tvrdnje da je Melis u poslednja tri meseca iz spornih fondova podigla ili preusmerila ogromnu sumu od čak 11,1 milijardu turskih lira (što iznosi približno 197 miliona evra). Zbog sumnje da je učestvovala u nezakonitim finansijskim transakcijama povezanim sa tim fondovima, izdat je nalog za njeno hapšenje i blokirana joj je imovina.

Advokat Melis Sandal oštro demantuje navode o nelegalnom izvlačenju novca i tvrdi da cifra od 11 milijardi turskih lira ne predstavlja stvarni novac koji je ona preusmerila „u svoj džep“, već ukupan obim trgovanja koji se nakupio kroz automatske finansijske transakcije.

Melis je otputovala u Dubai i nije se vraćala u Tursku, a njen advokat tvrdi da je u Dubaiju isključivo zbog školovanja deteta i da su transakcije prema inostranstvu bile redovne rate za kupovinu nekretnine, a ne pranje novca.

Oglasio se Mustafa

O celoj situaciji oglasio se i njen suprug, poznati turski pevač Mustafa Sandal. On je istakao da sa suprugom nema nikakve finansijske veze ni zajedničke poslove.

1/6 Vidi galeriju Mustafa Sandal sa suprugom Foto: Preent Screen

„Osim što smo u braku, Melis i ja nemamo nikakvo materijalno partnerstvo. Već 32 godine sam u muzičkoj industriji i nemam nikakav drugi posao, zanimanje niti prihod osim muzike“, kazao je.

Sandal je takođe potvrdio da se sin njegove supruge školuje u Dubaiju i da ona u toj zemlji ima regulisan boravak.

Podsetimo, Mustafa Sandal i Melis Sutsurup u braku su od 2022. godine. Pre toga bio je u braku sa pevačicom Eminom Jahović, sa kojom ima dva sina.

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