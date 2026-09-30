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"Radio-Amnezija" je počela, a ove nedelje su se reporteri Marko Janjušević Janjuš, Dačo Virijević i Sanja Grujić uputili ka hotelu Zadruga. Tamo su se, nakon burne noći, razbuđivali Filip Đukić i Laura Prgomet.

 -Laura, otkud ovo? - pitao je Dačo.

-Nemam pojma otkud ovo, ne sećam se - rekla je Laura.

-Aneli je rekla da si ti zavisnik od nekih supstanci, a ti si rekao da ste to zajedno koristili. Da li je to istina? - pitao je Dačo.

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Foto: Printscreen

-Nije - rekao je Filip Đukić.

-Laura, kakav je bio s*ks i koliko puta ste se p*cali? - pitao je Janjuš.

-Ne mogu se setiti, ali i da mogu zadržala bih za sebe - iznela je Laura.

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Foto: Printscreen

-Suplementi su u smeću. Tražiću od moje podrške da pošalju. Prošao je odlično. Podelila sam pare svima koje sam potplatila da budete zajedno - rekla je Aneli kada je ušla u hotel.

-Toliko se tripuješ da si bitna. - izneo je Filip Đukić.

-Zašto je pobacala sve ako sam je molio da budemo zajedno a nije htela? -

-Zato što si j*bao drugu ženu . Meni je obraz čist. Oni su savršen par - rekla je Aneli.

-Bila je sa drugim likom. Ja je molio da se pomirimo, odbila me. Moj i Laurin odnos će se razvijati. Laura je lepa devojka. Mnogo mi je smešna Aneli. Riba je kontradiktorna - izneo je Đukić.

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Foto: Printscreen

-Nikada mu ne bih oprostila. Gadi mi se, odvratan je. Laura mi nije bitna - iznela je Aneli.

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STARS 625 27.09.2026. Izvor: Kurir TV