SUSRET ANELI, ĐUKIĆA I LAURE ZAPALIO ELITU 10! Sreli se u sobi gde je pala perverzna akcija, a onda frapirali izjavama
- Reporteri su u hotelu Zadruga zatekli Filipa Đukića i Lauru Prgomet nakon burne noći, a oboje su tvrdili da se detalja ne sećaju.
- Aneli je ušla u hotel i optužila Filipa da je bio sa drugom ženom, dok je on rekao da je njihov odnos završen i da će se dalje razvijati sa Laurom.
"Radio-Amnezija" je počela, a ove nedelje su se reporteri Marko Janjušević Janjuš, Dačo Virijević i Sanja Grujić uputili ka hotelu Zadruga. Tamo su se, nakon burne noći, razbuđivali Filip Đukić i Laura Prgomet.
-Laura, otkud ovo? - pitao je Dačo.
-Nemam pojma otkud ovo, ne sećam se - rekla je Laura.
-Aneli je rekla da si ti zavisnik od nekih supstanci, a ti si rekao da ste to zajedno koristili. Da li je to istina? - pitao je Dačo.
-Nije - rekao je Filip Đukić.
-Laura, kakav je bio s*ks i koliko puta ste se p*cali? - pitao je Janjuš.
-Ne mogu se setiti, ali i da mogu zadržala bih za sebe - iznela je Laura.
-Suplementi su u smeću. Tražiću od moje podrške da pošalju. Prošao je odlično. Podelila sam pare svima koje sam potplatila da budete zajedno - rekla je Aneli kada je ušla u hotel.
-Toliko se tripuješ da si bitna. - izneo je Filip Đukić.
-Zašto je pobacala sve ako sam je molio da budemo zajedno a nije htela? -
-Zato što si j*bao drugu ženu . Meni je obraz čist. Oni su savršen par - rekla je Aneli.
-Bila je sa drugim likom. Ja je molio da se pomirimo, odbila me. Moj i Laurin odnos će se razvijati. Laura je lepa devojka. Mnogo mi je smešna Aneli. Riba je kontradiktorna - izneo je Đukić.
-Nikada mu ne bih oprostila. Gadi mi se, odvratan je. Laura mi nije bitna - iznela je Aneli.
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