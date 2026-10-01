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U sklopu velike istrage o finansijskim malverzacijama koju vodi tužilaštvo u Istanbulu, izdat je nalog za hapšenje i raspisana poternica za Melis Sandal – 19 godina mlađom suprugom poznatog turskog pevača Mustafe Sandala, bivšeg muža Emine Jahović, kao i za njenog oca Cihana Sutšurupa.

Razvod od Emine

Razvod Mustafe Sandala i Emine Jahović bio je medijski propraćen, a pevačica je iskreno govorila o razlozima rastanka. Ona je u braku sa turskim pevačem dobila dvojicu sinova - Javuza i Jamana, a iako se sa njim rastala u dobrim odnosima, kasnije su usledili problemi oko neispaćenih alimentacija.

Emina je jednom prilikom otkrila zašto se razvela od Mustafe.

1/5 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić, Printscreen, Kurir

- Moj razvod nije bio glup, ali nije bio ni neki nenormalan razlog. Niko nikog nije prevario ili slično, jednostavno su se stvari ugasile. Imala sam 35 godina, da sa 35 godina pristaneš da živiš u braku koji nema tu strast i tu snagu... Nije samo do strasti. Najmanje govorim o fizičkoj strasti, da se oboje trude na isti način, da su oboje kompatibilni u svemu hod nas se to nekako poremetilo. I pre nego što sam se razvela, to je krenulo tri godine pre toga - rekla je svojevremeno za Kurir.

Savetujem ženama da dobro razmisle, pogotovo kada su deca u pitanju, jer možda bi želeli da se razvedu iz nekih glupih razloga.“

Za Mustafinom ženom raspisana poternica

U turskim medijima je kao bomba odjeknula vest da je za suprugom pevača Mustafe Sandala raspisana poternica zbog navodne pronevere 197 miliona evra. Nakon toga za medije se oglasio proslavljeni pevač za turske medije.

- Moja obraz je čist! Do danas apsolutno nije bilo govora o tome da kupujem ili prodajem bilo kakve fondove, niti da sam deo takve organizacije. Sa poštovanjem i istim emocijama delim osetljivost našeg naroda po ovom pitanju. Već 32 godine moj jedini izvor prihoda je muzika, zahvaljujući vašoj podršci. Moja supruga i njen advokat već su dali neophodno objašnjenje u vezi sa ovom temom - poručio je on.

1/5 Vidi galeriju Mustafa Sandal sa novom ženom Foto: Printscreen/Instagram

Kako turski mediji navode, u okviru istrage o fondovima koju vodi Kancelarija za istragu finansiranja terorizma i pranja novca pri Republičkom javnom tužilaštvu u Istanbulu, navodno je izdat nalog za hapšenje Melis Sutšurup, supruge pevača Mustafe Sandala, kao i njenog oca Džihana Sutšurupa. Pored toga, zaplenjena je i njihova imovina.