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Dragan Kojić Keba uskoro će imati još jedan veliki razlog za slavlje! Njegov sin Igor Kojić sprema venčanje s devojkom Nikolinom Šaponjom, s kojom čeka prvo dete, a kako saznajemo, ceremonija bi trebalo da bude upriličena do kraja godine. Iako se u njihovom domu već uveliko priča o prinovi i novom poglavlju koje dolazi, kada je reč o svadbi, budući mladenci za sada ne žele da otkrivaju gotovo ništa.

Pune ruke posla

Datum, mesto, broj zvanica, kao i detalji same ceremonije čuvaju se u strogoj tajnosti, a porodica želi da sve prođe bez velike pompe. Ipak, vest da se sprema još jedno veliko porodično veselje nije mogla zauvek da ostane skrivena. Sve se sazna.

Kako se priča u estradnim krugovima, budući roditelji trenutno imaju pune ruke posla, s obzirom na to da ih osim priprema za dolazak bebe očekuju i organizacione obaveze oko venčanja.

Keba, koji je poznat po tome što posebno emotivno doživljava porodične trenutke, trudi se da ne otkriva ništa što ima veze s privatnim životom naslednika. Nakon što je s velikim uzbuđenjem dočekao vest da će postati deda, sada ga očekuje i porodično veselje o kom samo najbliži prijatelji znaju.

Radost u kući

1/5 Vidi galeriju Kebin sin srećan Foto: Kurir, Damir Dervišagić, Privatna arhiva, Printscrean



Za sada se zna samo ono najvažnije - ljubav između Igora i Nikoline će uskoro dobiti još jednu potvrdu, a porodica će pored prinove dobiti i novo veliko slavlje. Ako sve bude prema planu, venčanje bi trebalo da bude održano do kraja godine. Da li će mladenci izabrati intimnu ceremoniju za najbliže ili će ipak prirediti veliku svadbu na kojoj će se okupiti brojne poznate ličnosti, još nije poznato.

- Keba je veseljak i voli da pravi glamurozna slavlja, Igor i njegova buduća supruga su ipak za intimniju priču. Oboje žele da krunišu svoju ljubav i pred Bogom i pred zakonom, a zasad se detalji drže u tajnosti. Ali pevači sa estrade uveliko govore da Keba ženi sina i da će postati deda, pa to valja proslaviti - priča nam jedna pevačica sa estrade, koja nas je zamolila za diskreciju.

Više se ne kriju

Igor je ljubav s Nikolinom pronašao nakon razvoda od Sofije Dačić, s kojom je bio u braku svega nekoliko meseci. Njihovu vezu su u početku držali daleko od očiju javnosti, ali su s vremenom prestali da kriju emocije i sve češće na društvenim mrežama dele zajedničke trenutke. Javnosti su se prvi put zajedno predstavili na Kebinom koncertu kada se Igor pojavio s lepom brinetom koja je odmah privukla pažnju.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s Kojićem, ali do zaključenja broja nije odgovarao na naše pozive.