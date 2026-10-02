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Majka nekadašnjeg fudbalera Duška Tošića, Nikoleta Tošić, nije propustila jedan od najvažnijih dana u životu svojih unuka Atine i Nike, pa se pojavila na velikom porodičnom slavlju u Beogradu.

Foto: Petar Aleksić Mondo

Nikoleta je zajedno sa ćerkom Katarinom i njenom naslednicom stigla u prestižni beogradski hotel, gde su proslavljeni Atinino punoletstvo i Nikin 17. rođendan. Njeno pojavljivanje privuklo je posebnu pažnju, naročito zbog odnosa koji je tokom godina imala sa sada već bivšom snajkom Jelenom Karleušom.

Jelena i Duško sporazumno su se razveli nakon 16 godina braka, a imovinu stečenu tokom zajedničkog života ostavili su ćerkama Atini i Niki. Dok je pevačica u javnosti više puta govorila o njihovom odnosu i iznosila svoju stranu priče, nekadašnji fudbaler se uglavnom povukao iz medija, baš kao i članovi njegove porodice.

Izbegavala da komentariše odnos sina i snajke

1/5 Vidi galeriju Bivši supružnici pokazali nivo Foto: Kurir, Kurir, Petar Aleksić Mondo

Nikoleta je sve ove godine gotovo u potpunosti izbegavala da komentariše odnos sina i snajke. Ipak, tišinu je prekinula jednom – nakon što je Jelena na Božić 2022. godine prijavila Duška za nasilje u porodici. Tada je prvi i jedini put za domaće medije govorila o porodičnoj drami, a njene reči izazvale su veliku pažnju javnosti.

- Čujem šta se sve piše i verujte mi da mi, kao majci, nije prijatno kad sve to dođe do mene. Nije istina da je moj sin bilo koga udarao. To nije tačno. Novine, naravno, imaju pravo da pišu, tu ništa ne mogu - rekla je Nikoleta i dodala:

- Ne znam kako bih reagovala da me muškarac udari. Neću ništa da komentarišem i zato nemojte da me pitate. Ni druge to ne treba da zanima, mislim na komšije - kratko je tada odgovorila za prisutne medije.

Nikoleta nije ulazila u njihov sukob, a nakon toga pojavila se na rođendanu Atine i Nike. Tada je na društvenim mrežama počela da kruži fotografija na kojoj se grli sa Jelenom, koja je nežno grli i obe izgledaju srećno i nasmejano.

Duškova majka živi u selu Orlovat , nedaleko od Zrenjanina, a sa bivšom snajom čini se da je ostala u korektnim odnosima.