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Poznati muzičar Alen Islamović idućeg avgusta proslaviće 70. rođendan, ali je i dalje veoma aktivan na muzičkoj sceni, a pored toga uživa u svojoj najlepšoj životnoj ulozi, ulozi dede.

Pevač je otvoreno govorio o porodičnom životu, braku sa suprugom Marijanom, kao i o tome zašto svoje troje unučadi ne forsira da krenu njegovim muzičkim stopama.

Alen Islamović je sa suprugom Marijanom u braku već 46 godina. Pevač ističe da su poverenje i ljubav gradili godinama i da u njihov odnos niko nije mogao da unese sumnju, iako su neki pokušavali da trguju dezinformacijama.

- Poverenje i ljubav gradili smo godinama. Niko tu nije mogao ubaciti neku sumnju, iako su neki trgovali dezinformacijama. Verovali smo jedno drugom i u našu decu. Moja supruga je znala da se s turneja uvek vraćam kući.

1/6 Vidi galeriju Supruga Alena Islamovića Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Prema njegovim rečima, supruga je uvek znala da se on sa turneja vraća kući, a izgrađeno poverenje donelo im je mir i pomoglo da pobede sve loše stvari oko sebe. Islamović ima dve ćerke, Unu i Laru, a porodica mu je tokom cele karijere bila najveći oslonac i podrška.

Islamović ima troje unučadi, dva unuka i jednu unuku, ali napominje da im muzika nije na vrhu liste interesovanja. Naglašava da ih ne forsira niti bi želeo da ih primorava na muziku, jer je za taj poziv potrebno mnogo ljubavi i energije.

- Ne forsiram ih da se bave muzikom, niti bih želeo. Nešto su malo pokušali, ali ne zanima ih. Najstarijeg interesuje fudbal, trenira u Dinamu. Unuka je počela malo na neki balet da ide, da pleše, pa ćemo videti šta će biti od nje. Srednji unuk će se najverovatnije bazirati na plivanje. Ne bi ih forsirao. Za muziku treba mnogo ljubavi i energije - ispričao je pevač za Gloria.hr.

1/5 Vidi galeriju Alen Islamović Foto: Live Production, Kurir Televizija

Muzičar je iskreno priznao da ga je uloga dede umnogome promenila i da kod njega za unuke "sve može". Ipak, jednu anegdotu sa letovanja posebno pamti.

Unuci su ga nagovorili da se u Malom Lošinju spusti niz ogroman tobogan, gde se, kako sam pevač kaže, "razbio kao lubenica". Nakon tog iskustva, kroz smeh priznaje da mu više nije palo na pamet da tako nešto ponovi.

Kurir/Blic