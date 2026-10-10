Rijeka je još jednom pala na sarajevski šarm „bez struje”. Nakon prolećnog trijumfa, Zabranjeno pušenje se zbog velikog interesovanja u petak vratilo u prepuni Hrvatski kulturni dom na Sušaku i dokazalo da njihove pesme ne gube oštricu ni kada se izvedu potpuno akustično.Umesto uobičajene rokenrol grmljavine, publika je dobila intimnu trosatnu vožnju kroz istoriju benda dugu više od četiri decenije.

Projekat „Neuštekani” ogolio je muziku Zabranjenog pušenja do same srži, vraćajući pesme u onaj izvorni oblik - na nivo vokala i akustične gitare. Bez pojačala, u prvi plan su iskočili tekstovi, ali i Sejine priče. Njegove anegdote, prožete prepoznatljivim humorom, obrisale su granicu između bine i partera, pa je svirka povremeno ličila na druženje koje spontano prelazi u pesmu.

Repertoar je majstorski balansiran između sigurnih hitova i retkih bisera. Uz hitove koje je publika pevala uglas, poput „Fikrete”, „Zenica bluesa” i „Djevojčica kojima miriše koža”, pravi kuriozitet bile su numere koje bend retko izvodi. Poseban emotivni vrhunac donela je „Pismo Elvisu” uz maestralan vokal Anđele Zebec, dok su u sasvim novom svetlu zablistale „Arizona dream”, „Počasna salva” i obrada Arsenovog klasika „Takvim sjajem”. Čak je i kultna „Balada o Pišonji i Žugi” bez dobro poznate distorzije dobila jednu novu, setniju dimenziju.

Dugi aplauz kojima su Riječani ispratili bend sa scene potvrdio je ono što se naslućivalo još na prethodnom koncertu - priče i likovi iz pesama Zabranjenog pušenja toliko su autentični da im, kada se sve ogoli, struja uopšte nije ni potrebna.