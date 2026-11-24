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Prema podacima kompanije Kaspersky, od januara do oktobra 2026. otkriveno je i blokirano više od 19 miliona fišing napada usmerenih na kupce u internet prodavnicama, korisnike bankarskih usluga i platnih servisa. To je povećanje od 198,1 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Iako se ovi podaci odnose na globalno registrovane napade, oni pokazuju koliko je internet kupovina postala privlačna meta za sajber kriminalce.

Lažne internet prodavnice nude neverovatne popuste

Jedna od najčešćih taktika jeste pravljenje internet prodavnica koje izgledaju gotovo identično kao poznati trgovinski lanci i brendovi. Prevaranti kopiraju fotografije proizvoda, logotipe, dizajn stranica, pa čak i komentare navodnih kupaca kako bi stvorili utisak da je reč o legitimnoj prodavnici.

U Srbiji posebno treba obratiti pažnju na oglase koji se pojavljuju na Instagramu, Fejsbuku i drugim društvenim mrežama. Ponude poput telefona po nekoliko puta nižoj ceni, patika poznatih brendova uz popust od 80 odsto ili tehnike koja je navodno ostala iz poslednje isporuke mogu biti mamac za kupce.

Problem nastaje kada korisnik dođe do stranice za plaćanje. Tada se od njega traže ime, adresa, broj telefona i podaci o platnoj kartici. Umesto kupovine, građanin može da završi na stranici napravljenoj isključivo radi prikupljanja osetljivih informacija.

Foto: Shutterstock

Stigla vam je poruka da paket ne može da bude isporučen? Pazite, možda je prevara

Posebno opasna vrsta prevare jeste lažno predstavljanje Pošte Srbije i kurirskih službi. Građanima stižu SMS poruke u kojima se tvrdi da paket nije moguće isporučiti zbog nepotpune adrese, neplaćene poštarine ili navodne carinske naknade.

U poruci se nalazi link koji vodi do stranice koja imitira zvanični sajt pošte ili dostavne službe. Korisniku se zatim traži da potvrdi adresu i unese podatke o platnoj kartici, navodno kako bi platio simboličnu naknadu i omogućio isporuku.

Nacionalni CERT je ranije upozoravao na kampanje u kojima su prevaranti zloupotrebljavali ime Pošte Srbije, uključujući poruke o doplati od 200 dinara za dostavu. Pošta Srbije takođe upozorava građane da sumnjive poruke, imejlove i lažne internet stranice prijave na adresu it.bezbednost@posta.rs.

Zato je važno da status pošiljke proveravate isključivo preko zvaničnog sajta ili aplikacije dostavne službe, a ne preko linka koji ste dobili u neočekivanoj poruci.

Veštačka inteligencija pomaže prevarantima da naprave uverljivije zamke

Internet prevare postaju sve sofisticiranije, a jedan od razloga je i upotreba veštačke inteligencije. Sajber kriminalci mogu da koriste AI alate za kreiranje uverljivijih tekstova, fotografija, lažnih recenzija i stranica koje izgledaju kao da pripadaju poznatim kompanijama.

Prema objašnjenju kompanije Kaspersky, napadači koriste specijalizovane fišing alate za kopiranje stranica poznatih brendova, dok im veštačka inteligencija pomaže da sadržaj prilagode različitim tržištima i jezicima. Zbog toga čak ni loš prevod ili očigledna pravopisna greška više nisu pouzdan znak da je neka ponuda lažna.

Dodatni problem predstavljaju lozinke koje korisnici ponavljaju na različitim servisima. Ako prevaranti dođu do pristupnih podataka za jedan nalog, mogu pokušati da ih iskoriste i za pristup drugim nalozima, uključujući imejl i platne servise.

Foto: Carina Srbije

Pet znakova da internet prodavnica možda pokušava da vas prevari

Pre nego što obavite kupovinu, obratite pažnju na nekoliko detalja:

1. Cena je neverovatno niska - ako je telefon, laptop ili drugi skup uređaj jeftiniji za 70 ili 80 odsto od uobičajene cene, proverite ko stoji iza ponude.

2. Adresa sajta izgleda neobično - lažne prodavnice često koriste domene koji podsećaju na poznate brendove, ali imaju dodatne reči, brojeve ili drugačiji nastavak.

3. Prodavac traži hitnu uplatu - odbrojavanje, poruke da je ostalo još samo nekoliko proizvoda i pritisak da odmah platite mogu biti deo manipulacije.

4. Nema proverljivih podataka o trgovcu - obratite pažnju na naziv firme, adresu, kontakt telefon, uslove kupovine i reklamacije.

5. Traže podatke preko poruke ili sumnjivog linka - nikada ne šaljite fotografije platne kartice, PIN ili CVV kod putem imejla, SMS-a ili društvenih mreža.

Važno je znati da oznaka HTTPS i simbol katanca u adresnoj liniji ne garantuju da je prodavnica legitimna. Oni označavaju šifrovanu vezu, ali ne potvrđuju identitet prodavca.

Šta da uradite ako ste već uneli podatke kartice?

Ako ste na sumnjivom sajtu ostavili podatke platne kartice, nemojte čekati da se pojavi nepoznata transakcija. Odmah kontaktirajte svoju banku preko zvaničnog broja telefona ili aplikacije i zatražite blokadu kartice i proveru mogućih zloupotreba.

Ako ste koristili istu lozinku na više mesta, promenite je na svim važnim nalozima, posebno na imejlu i servisima za plaćanje. Sačuvajte adresu sajta, SMS poruku, prepisku i potvrdu transakcije jer mogu biti važni prilikom prijave.

Sumnjive internet stranice i poruke koje zloupotrebljavaju ime Pošte Srbije možete prijaviti na it.bezbednost@posta.rs, dok se incidenti mogu prijaviti Nacionalnom CERT-u preko zvaničnog sajta cert.rs.

Dodatno, za kupovinu na internetu možete koristiti posebnu karticu sa ograničenim iznosom sredstava, ukoliko vaša banka nudi tu mogućnost.