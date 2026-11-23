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Meredit Vitaker, predsednica Signal fondacije koja stoji iza istoimene aplikacije za šifrovanu komunikaciju, ne veruje da su upozorenja o tome kako će AI jednog dana samostalno uništiti čovečanstvo zasnovana na dovoljno čvrstim naučnim dokazima. To, međutim, ne znači da smatra da je tehnologija bezopasna. Naprotiv, upozorava da se mnogo neposredniji rizici već pojavljuju: ljudi koriste sisteme kojima ne razumeju ograničenja, prihvataju njihove rezultate kao pouzdane i prepuštaju im sve važnije zadatke.

Kao primer navodi slučaj u kojem je četbot korišćen u američkim obaveštajnim strukturama navodno izmislio informacije o kineskom brodu koji je prevozio nuklearni materijal, što je doprinelo pripremama za mogući vojni odgovor SAD. „Umalo nismo zaratili sa Kinom“, upozorava Vitaker. Za nju je to dokaz da sistem koji proizvodi pogrešne obaveštajne podatke ne može da se smatra superinteligentnim, bez obzira na to koliko impresivno deluje u demonstracijama.

Foto: ChatGPT

Pobuna u Googleu zbog vojne veštačke inteligencije

Vitaker je postala poznata u tehnološkoj industriji 2017. godine, kada je saznala za Project Maven, tajni ugovor koji je Google sklopio sa američkim Ministarstvom odbrane. Projekat je podrazumevao korišćenje veštačke inteligencije za analizu snimaka dronova i pomoć u identifikaciji potencijalnih vojnih meta. Vitaker je tada upozoravala da takvi sistemi mogu da ubrzaju put od prepoznavanja mete do odluke o napadu, ostavljajući manje vremena za ljudsku procenu.

Godinu dana kasnije pomogla je u organizovanju protesta zaposlenih u Googleu, u kojem je učestvovalo oko 20.000 ljudi. Radnici su se protivili načinu na koji kompanija uvodi nove tehnologije i njenom angažmanu u vojnom projektu. Google je na kraju odustao od ugovora, a posao je preuzela kompanija Palantir, poznata po softveru za analizu podataka koji koriste državne i bezbednosne institucije. Vitaker smatra da je problem na koji je tada upozoravala ostao nerešen – samo je promenio kompaniju koja razvija tehnologiju.

Foto: Shutterstock

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Pogrešni podaci mogu imati stvarne posledice

Vitaker povezuje upozorenja iz vremena Project Maven sa američkim raketnim napadom na školu u Iranu ove godine. Prema njenoj oceni, u operaciji su korišćeni sistemi i zastareli obaveštajni podaci koji su školu pogrešno označili kao vojni cilj. Ona tvrdi da je upravo takav scenario bio razlog zbog kojeg su se zaposleni u Googleu protivili projektu još 2017. godine.

Palantir je odbacio tvrdnju da je njegov softver odgovoran za tragediju. Kompanija je navela da nema dokaza da je njen sistem izazvao napad i da nije odgovorna za kvalitet osnovnih podataka niti za propuste u obaveštajnoj proceni. Američko Ministarstvo odbrane u trenutku objavljivanja intervjua još nije predstavilo rezultate istrage o napadu na školu u Minabu. Zbog toga je važno razlikovati Vitakerinu procenu o ulozi tehnologije od zvanično utvrđenih činjenica o tome kako je napad izveden.

Foto: Shutterstock

Signal ne želi da popusti pred zahtevima za nadzor

Drugi veliki deo Vitakerinog upozorenja odnosi se na privatnost komunikacije. Vlade, uključujući britansku, traže veći pristup porukama na šifrovanim platformama, uz obrazloženje da je to potrebno za zaštitu dece i borbu protiv zlostavljanja. Vitaker smatra da bi takve mere mogle da dovedu do mnogo šire kontrole privatne komunikacije. Posebno kritikuje ideju da tehnološke kompanije moraju da oslabe šifrovanje kako bi nadležni mogli da pregledaju sadržaj poruka.

Na pitanje da li bi Signal napustio tržište neke zemlje ukoliko bi vlasti zahtevale slabljenje njegove enkripcije, Vitaker je odgovorila potvrdno. Objasnila je da bi takva promena ugrozila ljude koji se oslanjaju na privatnu komunikaciju, uključujući žrtve nasilja, novinare i osobe koje žive pod autoritarnim režimima. Signal je već potpuno ili delimično blokiran u Rusiji, Kini i Iranu. Vitaker smatra da privatnost mora da važi za sve, čak i kada se platforma koristi za komunikaciju sa kojom se javnost ne slaže.

Foto: ChatGPT

Privatnost ne sme da zavisi od toga ko razgovara

Rasprava o šifrovanju nije jednostavna. Organizacije koje se bave zaštitom dece upozoravaju da se kriminalci mogu preseliti na šifrovane platforme kako bi prikrili zlostavljanje i ucene. Rani Govender iz britanske organizacije NSPCC ističe da tehnološke kompanije moraju da preuzmu odgovornost za rizike koje stvaraju načinom na koji dizajniraju svoje proizvode. S druge strane, organizacije koje rade sa žrtvama nasilja upozoravaju da bi slabljenje enkripcije moglo da ugrozi upravo one kojima je privatna komunikacija najpotrebnija.

Vitaker smatra da se ne može braniti privatnost samo za ljude čije nam se mišljenje ili ponašanje dopada. Kao primer navodi slučaj iz Kanade, gde su privatne poruke policajaca iz grupe na Signalu dospele u javnost nakon što ih je jedan učesnik prosledio medijima. Njena poenta je da bi zahtev za nadzor privatnih razgovora zbog jednog slučaja bio isto što i zahtev da se ukine privatnost razgovora u sopstvenoj kuhinji. U tome vidi suštinu osnovnih prava: ona moraju da važe za sve, jer u suprotnom prestaju da budu prava.