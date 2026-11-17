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Google uvodi novu mogućnost u okviru funkcije Ask Maps, koja korisnicima omogućava da pomoću običnog razgovora naprave detaljan plan putovanja. Umesto da sami pretražuju lokacije, proveravaju udaljenosti i ručno slažu redosled obilazaka, mogu jednostavno da opišu šta žele da rade. Sistem zatim predlaže stanice i sastavlja itinerer, odnosno raspored putovanja koji može da obuhvati jedan dan ili nekoliko dana.

Funkcija je namenjena različitim vrstama planova, od jednodnevne kupovine i obilaska grada do višednevnih putovanja automobilom. Google kao primer navodi trodnevnu vožnju sa zaustavljanjima na obalnim stazama i mestima za ručavanje uz more. Rezultat je raspored podeljen po danima, sa numerisanim oznakama na mapi koje pokazuju gde se nalazi svaka stanica i kojim redosledom bi trebalo obilaziti lokacije.

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Informacije se menjaju tokom puta

Planiranje se ne završava kada korisnik dobije predloženi itinerer. Kada krene na put, može ponovo da otvori sačuvani plan i dobije aktuelne informacije o saobraćaju, radnom vremenu lokacija i drugim detaljima koji mogu da utiču na raspored. Google navodi i da Ask Maps može da pruži dodatni opis atmosfere na sledećoj stanici, kako bi putnici lakše procenili šta ih tamo očekuje.

Raspored može da se menja i tokom samog putovanja. Korisnik može da zatraži dodavanje vidikovca, restorana ili neke druge usputne lokacije, bez potrebe da iz početka pravi čitav plan. Kada izabere sledeću destinaciju, dovoljno je da je dodirne na mapi i pokrene navigaciju. Gotov itinerer može da podeli sa prijateljima i porodicom, a na računaru postoji i mogućnost izvoza u Google Docs.

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Ask Maps pronalazi slobodne termine

Google istovremeno širi mogućnosti Ask Maps tako da može da pomogne i u organizaciji svakodnevnih obaveza. Korisnici mogu da zatraže pronalaženje slobodnih termina za usluge poput kozmetičkih tretmana, nege kućnih ljubimaca, popravke automobila ili kućnih popravki. Umesto da pojedinačno otvaraju stranice različitih pružalaca usluga, mogu da opišu šta im je potrebno i kada žele termin.

Na primer, korisnik može da zatraži termin za manikir u 16 časova u svojoj blizini. Ask Maps zatim prikazuje dostupne termine kod različitih pružalaca usluga, a u okviru nove funkcije može i da pozove lokalni biznis u ime korisnika. Ova mogućnost još nije dostupna svuda, već se prvo uvodi na američkom tržištu. Google tako pokušava da od Mapsa napravi alat koji ne služi samo za pronalaženje adrese, već i za završavanje konkretnih obaveza.

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Pretraživanje sačuvanih mesta

Još jedna novina odnosi se na liste lokacija koje korisnici već čuvaju u Google Maps. Umesto da ručno pregledaju svoje omiljene restorane, prodavnice i druge tačke, mogu da pitaju Ask Maps da pronađe odgovarajuće mesto na osnovu konkretnog zahteva. Sistem može da pretraži sačuvane lokacije i proveri koje od njih odgovaraju zadatim uslovima.

Google kao primer navodi pitanje o tome koja mesta sa sačuvane liste mogu da prime pet osoba u narednih 30 minuta. Ask Maps proverava dostupnost i prikazuje opcije koje odgovaraju zahtevu. To je posebno korisno kada korisnik već ima veliki broj sačuvanih lokacija, ali ne želi da ih pojedinačno proverava dok pokušava da organizuje izlazak ili susret sa prijateljima.

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Nove funkcije stižu na Android i iPhone

Google je najavio da nove mogućnosti počinju da se uvode u aplikaciji Google Maps za Android i iOS. Planiranje itinerera i pretraživanje sačuvanih lista dostupni su na tržištima na kojima je ponuđen Ask Maps, dok se funkcije za pronalaženje termina i dodatni saveti pre polaska na put prvo uvode u SAD. To znači da neće svi korisnici odmah dobiti čitav paket novih mogućnosti.

Istovremeno, Ask Maps se širi na još 30 evropskih zemalja, među kojima su Nemačka, Španija i Velika Britanija, čime njegova dostupnost prelazi 200 zemalja i teritorija. Google time postepeno menja ulogu svoje navigacione aplikacije: ona više ne treba samo da pokaže kako da stignete do određene adrese, već i da pomogne u planiranju celog dana ili putovanja, pronalaženju usluga i prilagođavanju rasporeda u hodu.