Ljubitelji Apple uređaja nestrpljivo čekaju premijeru iOS 27, ali najnoviji izveštaji sugerišu da drastičnih vizuelnih promena neće biti. Umesto potpunog redizajna, kompanija se fokusira na stabilnost sistema i značajno poboljšanje brzine rada.

Iako su mnogi očekivali da kontroverzni Liquid Glass dizajn bude zamenjen, on ostaje glavni deo interfejsa, uz unapređenja koja bi mogla poboljšati iskustvo korisnika bez potpunog odricanja od poznatog izgleda.

Novi klizač i kontrola izgleda ekrana

Najveća promena u iOS 27 biće novi klizač koji omogućava korisnicima da sami biraju nivo prozirnosti i “staklenog” efekta na telefonu. Funkcija će se primenjivati na foldere, navigacione trake i početni ekran, slično kao podešavanje sata na zaključanom ekranu.

Cilj je da svaki korisnik prilagodi izgled ekrana svom vidu i ukusu. Ako inženjeri prevaziđu tehničke izazove, ovo će biti najveće unapređenje personalizacije Apple telefona u poslednjih nekoliko godina.

Promena na čelu dizajna

Nakon što je Alan Daj prešao u kompaniju Meta, novi vođa dizajnerskog tima Stiv Lemé preuzeo je kormilo. Veruje se da stoji iza ideje o postepenim, ali korisnim unapređenjima, umesto naglih promena koje zbunjuju korisnike.

Apple želi da Liquid Glass postane savršen kroz godine sitnih prepravki, a ne da ga odbaci preko noći. Novi pristup dizajna obećava konzistentno i dugoročno poboljšanje interfejsa.

Zadržavnje korisnih opcija prilagođavanja

iOS 27 će zadržati opcije za nijansiranje i isključivanje istaknutih delova ekrana, uvedene u prethodnim verzijama. Fokus na performanse znači da će stariji modeli iPhone telefona verovatno raditi mnogo fluidnije sa novim sistemom.

Korisnici mogu očekivati stabilniji sistem i bolje performanse, dok će klizač i sitna unapređenja interfejsa omogućiti veću kontrolu nad izgledom telefona.

Kada stiže iOS 27 i šta nas očekuje

Zvanično predstavljanje iOS 27 očekuje se za nekoliko meseci. Tada ćemo saznati sve detalje o novim funkcijama i mogućnostima prilagođavanja.

Za sada je jasno da Apple cilja balans između performansi i vizuelnog iskustva, omogućavajući korisnicima da sami odrede koliko “staklenog” efekta žele na svom uređaju.

