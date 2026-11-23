Menja se čuvanje WhatsApp poruka: Stiže 2 GB besplatnog prostora, evo šta morate da znate
- WhatsApp testira sopstvenu cloud uslugu za bekap razgovora, pa korisnici više neće morati da se oslanjaju samo na Google Drive ili iCloud.
- Dostupno je 2 GB besplatnog prostora, a bekapi su zaštićeni end-to-end enkripcijom uz passkey ili ključ od 64 cifre.
WhatsApp uvodi veliku promenu u načinu čuvanja razgovora, fotografija i drugih podataka. Popularna aplikacija počela je da testira sopstvenu cloud uslugu za bekap, koja korisnicima omogućava da sačuvaju istoriju razgovora direktno na WhatsApp serverima, bez potrebe da koriste Google Drive ili Apple iCloud. Najvažnija novina je to što će korisnici dobiti 2 GB besplatnog prostora, dok će svi bekapi biti zaštićeni end-to-end enkripcijom.
WhatsApp dobija sopstveni prostor za čuvanje poruka
Do sada su korisnici Android telefona uglavnom koristili Google Drive za čuvanje rezervnih kopija WhatsApp razgovora, dok su vlasnici iPhone uređaja za istu namenu koristili iCloud. Nova opcija donosi alternativu, jer WhatsApp omogućava da se kompletna istorija razgovora čuva na njegovim serverima.
Korisnici će moći da izaberu gde žele da čuvaju svoje rezervne kopije, odnosno da se opredele za WhatsApp cloud storage ili da nastave da koriste postojeće Google i Apple servise. Ova promena posebno bi mogla da znači onima koji nemaju dovoljno slobodnog prostora na Google ili iCloud nalogu.
Koliko besplatnog prostora dobijaju korisnici?
WhatsApp će korisnicima ponuditi 2 GB besplatnog prostora za čuvanje rezervnih kopija razgovora. Za one kojima to nije dovoljno, dostupne su i opcije sa većim kapacitetom.
Prema informacijama koje je objavio portal WABetaInfo, pretplatnici na WhatsApp Plus dobijaju čak 100 GB prostora za bekap, dok korisnici određenih Meta One paketa mogu da dobiju i do 4 TB, u zavisnosti od izabranog plana. To znači da bi korisnici sa velikim brojem razgovora, fotografija i video-snimaka mogli da imaju više mogućnosti za čuvanje svojih podataka.
Poruke će biti zaštićene end-to-end enkripcijom
Jedno od najvažnijih pitanja kod čuvanja privatnih razgovora na internetu jeste bezbednost podataka. WhatsApp navodi da su rezervne kopije koje se čuvaju na njegovim serverima zaštićene end-to-end enkripcijom, koja je obavezna za ovu opciju.
Prilikom podešavanja korisnici će moći da zaštite bekap pomoću passkey opcije ili posebnog ključa za enkripciju od 64 cifre. Na taj način sadržaj rezervne kopije ne bi trebalo da bude dostupan ni WhatsAppu ni kompaniji Meta, već samo korisniku koji poseduje odgovarajući način pristupa.
Kada će nova opcija biti dostupna svima?
Nova funkcija se postepeno uvodi za korisnike Android i iOS uređaja, ali za sada nije dostupna svima. Na Androidu je primećena u beta verziji aplikacije 2.26.46.4, dok se na iPhone uređajima pojavila u testnoj verziji 26.45.10.71.
To znači da korisnici koji još ne vide novu opciju u podešavanjima ne moraju da imaju problem sa aplikacijom. WhatsApp postepeno omogućava pristup funkciji, a za sada nije objavljen zvaničan datum kada će biti dostupna svim korisnicima širom sveta.
Postoji jedna važna stvar koju treba da znate
Nova opcija ima i određena ograničenja. Rezervne kopije sačuvane na WhatsApp serverima trenutno ne mogu da se koriste za direktno vraćanje razgovora prilikom prelaska sa Android telefona na iPhone ili obrnuto.
Ukoliko menjate operativni sistem, moraćete da koristite WhatsAppovu ugrađenu funkciju za direktan prenos razgovora između uređaja. Zato nova usluga predstavlja praktičnu alternativu za čuvanje podataka, ali ne zamenjuje u potpunosti sve postojeće načine prebacivanja razgovora.
Šta ovo znači za korisnike?
WhatsApp ovim potezom želi da korisnicima ponudi veću kontrolu nad čuvanjem podataka i smanji zavisnost od Google Drive-a i iClouda. Dva gigabajta besplatnog prostora možda neće biti dovoljna za one koji svakodnevno razmenjuju veliki broj fotografija i video-snimaka, ali je svakako korisna dodatna mogućnost za čuvanje važnih razgovora.