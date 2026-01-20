Slušaj vest

Evaldas Rimasauskas, Litvanac koji je uspeo da prevari dva tehnološka giganta i uzme neverovatnih 122 miliona dolara, sada se suočava sa petogodišnjom zatvorskom kaznom. Ova spektakularna prevara, koja je trajala od 2013. do 2015. godine, uključivala je lažne fakture koje su izgledale kao da dolaze od Quanta Computer Inc., poznatog tajvanskog dobavljača.

Rimasauskas je, koristeći sofisticirane lažirane e-mail adrese, uspeo da zavarava računovodstva Google-a i Facebook-a. Iako je prevara bila izvršena uz neverovatan obim, ono što je zaista šokiralo je činjenica da su prevareni upravo ti tehnološki gigant i najpoznatija društvena mreža na svetu. Kako je ovo uopšte bilo moguće?

Izgledalo je sve kao savršen poslovni ugovor

Ovaj plan nije bio samo trik. To je bila majstorska izvedba. Rimasauskas je slao fakture koje su izgledale potpuno verodostojno, sa svim neophodnim logotipima i detaljima, koje su činile da Quanta Computer Inc. deluje kao legitiman dobavljač za te velike kompanije. Sve je bilo odrađeno do najsitnijih detalja, bez ijedne greške koja bi mogla da probudi sumnju.

Iako su računovođe u obe kompanije bile ozbiljni stručnjaci, prevara je bila toliko dobro izvedena da nije izazvala nijednu sumnju. Ova „usmerena“ prevara pokazuje koliko je lako zavarati čak i najbolje obučene ljude u industriji.

"Whaling" prevara koja je ciljala najviši nivo

Ovaj prevarantski poduhvat je više od običnog "phishinga". Ovo je bio pravi primer „whalinga“, specifičan tip prevare u kojem su visoki izvršni direktori i ključni zaposleni na meti. Rimasauskas je znao na koga da cilja. Poslao je e-mailove koji su izgledali kao zvanična komunikacija sa najvišim menadžmentom, usmerene direktno na najranjivije tačke sistema.

FBI je uhvatio Rimasauskasa 2017. godine, ali je, do tada, već bio na korak do savršenog izvršenja svoje preteće prevare. Kompanije su ostale u šoku, a detalji o žrtvama Google-u i Facebook-u bili su čuvani u tajnosti, sve dok nisu procurili kroz istraživačke izvore.

Kako su Google i Facebook reagovali na prevaru

Kada su saznali da su prevareni, Google i Facebook nisu oklevali. Google je odmah detektovao nepravilnosti i obavestio vlasti, vraćajući većinu ukradenih sredstava. Iako su se našli u blatu, nisu dozvolili da im prevara poljulja imidž. Izjavili su da su ubrzo implementirali dodatne bezbednosne mere kako bi sprečili slične napade u budućnosti.

Facebook, koji je povratio većinu ukradenog novca, brzo je prešao na proaktivne korake. Oba tehnološka diva su naglasila da su bila žrtve izuzetno sofisticirane prevare i da ni najpametniji sistemi nisu imuni na ovakve napade.

Prevare koje koštaju milijarde

Ova prevara nije samo veliki skandal za Google i Facebook ona je pokazala ozbiljan problem koji pogađa svetsku privredu. Prema podacima FBI-a, BEC (Business Email Compromise) prevare su u ogromnom porastu i u poslednje tri godine su izazvale gubitak od čak 26 milijardi dolara širom sveta. Rimasauskasova prevara je samo jedan deo mnogo veće slike, koja upozorava sve kompanije na ozbiljan rizik.

Iako je Rimasauskas dobio relativno „milu“ kaznu od pet godina, suočava se i sa dodatnim obavezama: dve godine nadzora, oduzimanje 49,7 miliona dolara i obaveza vraćanja 26,5 miliona dolara žrtvama. Njegova kazna je niža nego što bi mogla biti (maksimalno 20 godina), ali poruka koju ona nosi je jasna: Prevare ove vrste imaju ozbiljne posledice.

