Slušaj vest

Veljko Kuzmančević iskreno i bez zadrške govorio je o ljubavi sa Vericom Rakočević sa kojom je nedavno slavio više od decenije ljubavi, ali i privatnom životu i odrastanju.

"Bio sam poročan"

Veljko je evocirao uspomene i otkrio detalje iz perioda svog odrastanja.

Kuzmančević je priznao i da se susreo sa porokom i priznao kako je njegova majka koja je radila u SUP-u reagovala.

- Bio sam poročan. Pušio sam marihuanu. To je bio period Srednje škole, kada je bilo potpuno rasulo. Društvo i cela škola, valjda su to bile takve godine i bilo je svuda dostupno. Kao da je to tada bila normalna stvar, moj duvački staž bio je jako kratak ali jako intenzivan. Imao sam zbog toga i probleme. Zamisli majka mi radi u SUP-u, a ja naduvan - kroz osmeh je pričao Veljko na TV Hype:

Veljko Kuzmančević foto V Kocic (1).jpg
Foto: Ustupljena fotografija, V. Kocic

- Kada mi je majka našla to, imao sam najgluplji izgovor: "To je čaj", a onda je usledio i drugi: "Nije to moje". Kada je videla da neću da sarađujem rekla je: "Pošto nećeš da razgovaraš sa mnom, ima sa kim hoćeš i pozvala je kolegu policajca". Prijavila me je, rešila me je samo tako. Nikada nije htela da ćuti o tome.

"Potpisao sam bredbračni ugovor"

Veljko je rešio da zavek stane na put lošim komentarima i predrasudama, te je rekao da je potpisao bračni ugovor pre venčanja i da ga ništa sem ljubavi sa Vericom ne zanima.

Verica Rakočević Foto: Kurir Televizija, Petar đorđević

- Te priče da ja trošim njene pare, da sam ja neki naslednik njene imovine... To su takve izmišljotine, gluposti i besmisao. Ja sam potpisao predbračni ugovor pre nego što smo se uzeli, zna se šta je moje a šta njeno. Verica ima troje dece koja zaslužuju da njima ostane sve i ta kuća koju je krvavo zaradila. Kao što je normalno da ono što su moji roditelji stekli ostane mene. U našem odnosu je sve potpuno drugačije. Mene i Vericu apsolutno ne drži ništa drugo sem ljubavi, mi nemamo zajedničku decu, imovinu... - govorio je Veljko na TV Hype.

Ne propustiteStars"POTPISAO SAM PREDBRAČNI UGOVOR, ZNA SE ŠTA JE MOJE, A ŠTA JE NJENO" Veljko Kuzmančević bez dlake na jeziku o ljubavi sa Vericom: Ludilo u našem odnosu...
Verica Rakočević i Veljko Kuzmančević
StarsU 78. GODINI IŠLA MOTOROM DO GRČKE! Ovo je tajna vitalnosti Verice Rakočević: Radim 100 čučnjeva dnevno
Verica Rakočević i Veljko uživaju na odmoru
StarsPOZNATA SRPKINJA (78) JE STARIJA OD SVEKRVE! Bila zatečena kad joj je sin rekao, uputila mu jake reči i donela presudu
rakocevic-verica.jpg
StarsBAGERI U DVORIŠTU, RADNICI NA PLUS 40 RADE PUNOM PAROM: Verica Rakočević i Veljko grade bazen na Avali, pokazali dokle su stigli
unnamed.jpg

06:37
VERICA RAKOČEVIĆ ZA KURIR: Ovo je moja poslednja revija, neću da se valjam u blatu zbog gluposti! Sa partnerom pravi MEGA SPEKTAKL Izvor: kurir televizija