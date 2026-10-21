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Glorija Jelovac ovog puta nije bila raspoložena za druženje sa cimerima, već je odlučila da se osami i mir pronađe u pušionici.

Sklonila se od ostalih učesnika “Elite 10”, a po njenom izrazu lica moglo se primetiti da nije bila naročito raspoložena.

Sedeći zamišljena i utučena, Glorija je delovala kao da su joj misli okupirane nečim što joj ne da mira.

Da li će Glorija uskoro otkriti cimerima šta je muči ili će nastaviti da se povlači u sebe, ostaje da ispratimo u nastavku dešavanja u Beloj kući.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta:

Pogledajte dodatni snimak: