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Za vreme trajanja emisije "Pitanja gledalaca" u "Eliti 10", stiglo je jedno posebno zanimljivo pitanje za takmičara Filipa Đukića, a on tom prilikom nije birao reči, a onda su krenule ozbiljne prozivke.

Foto: Printscreen Pink

- Da li je moguće da nemaš poštovanja nego spavaš u utorak sa pijanom devojkom? - glasilo je pitanje.

- Boli me k*rac. Ja se možda ovde brže napijem - rekao je Filip.

- Ma folira se da bi imao opravdanje. Baš tako pijan zna da potrefi Biljanin krevet. Ovo što oni rade još nije viđeno. Ona ga je oralno zadovoljavala bez pokrivača. Pogledajte nju na početku, a pogledajte sad. Ona je ispijena kao krpa i osramoćena za sva vremena. On je koristi da opšti sa njom dok ona povraća i ovo je prešlo sve granice zdravog razuma. To što on radi ženama ovde ne radi nijedan muškarac i nijedno k*rvo ne može da se poredi sa ovim jer su jedno dela, a drugo reči. On skoro ima 40 i da je valjao oženio bi se odavno - govorila je Sanja.

1/9 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Printscreen Pink

- Ovo možda nije dobro, ali ne znam ni da li je dobro kad ode sa Borom kod mene gajbi i radi to što je radila. Sve je okej ali ne morališi - govorio je Đukić.

- Nije otkrio toplu vodu, on se već godinama oglašava povodom toga - rekla je Sanja.

- Ja ovo nikad nisam rekao, sad jesam jer morališe. Tebi je Milica bila drugarica - poručio je on.

- Koja drugarica? Ovo je iz 2021. godine - govorila je Sanja.

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