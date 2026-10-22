„SAD NAM TREBA MIR!“ Pevač pokazao kako uživa sa novorođenim sinom, prizor iz njihovog doma privukao veliku pažnju
- Emir Habibović pokazao je prizor iz porodičnog doma sa novorođenim sinom i raznežio pratioce objavom iz dečije sobe.
- Pevač je uz fotografiju poručio da on i beba odmaraju u miru, a emotivni kadar izazvao je veliku pažnju na mrežama.
U dom Emira Habibovića stigla je neopisiva sreća kada je nedavno dobio šestog naslednika, a pevač je sada raznežio pratioce objavom iz porodičnog kutka. Na društvenim mrežama osvanuo je kadar iz svetle dečije sobe sa očaravajućim pogledom, gde se u belom ovalnom krevecu, pored plavog plišanog medveda, odmara njegov novorođeni sin.
Pevač je u potpunom miru podigao noge pored krevetića i uživao u zajedničkim trenucima sa najmlađim članom porodice. Uz ovu idiličnu fotku kratko je poručio: "E sad nas ostavite na miru odmaramo malo nas dvojica".
Emotivni prizor oduševio je mnoge i pokazao koliko pevač punim plućima uživa u novoj očinskoj ulozi.
Podsetimo, supruga Emira Habibovića, koja je na svet donela njihovo drugo zajedničko dete, od pevača je mlađa 14 godina, a takođe je pevačica.
Planovi o karijeri
O planovima za njenu karijeru Emir je nedavno ovako govorio:
Habibović je nedavno otkrio detalje o njihovom odnosu i planovima za njenu karijeru. Na pitanje da li će se njegova supruga vratiti muzici, pevač je dao vrlo direktan odgovor:
„Ne znamo još da li se vraća. Ostala je u drugom stanju jednom, pa drugi put. Ništa joj ne branim, samo joj dajem savete šta i kako treba. U ovom pokvarenom svetu ili ćeš da budeš žena i majka ili ćeš da budeš pevačica. Treće ne postoji. Sve to treće je magla kod svakoga. Samo je pitanje dana kada će se sve obelodaniti, kada će ta magla nestati. Tamari ništa ne branim, ona peva vrhunski. Krene da peva, pa stane. Ja imam mnogo obaveza, ali hoću da gradim njenu karijeru, međutim, nešto je stalno vraća nazad. Taman krene, pa stane. Iskreno, voleo bih da ne peva. Ima ona svoj život. Hoćeš da snimaš pesme – snimaj za sebe. Neka pesma, odradiš jedan ili dva bloka, dođeš kući, ali danas, ako nisi obukla minić i ako ne praviš majmuna od sebe, ne možeš da prođeš. Retke su pesme koje danas uspeju.“
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