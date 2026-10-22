Planovi o karijeri

„Ne znamo još da li se vraća. Ostala je u drugom stanju jednom, pa drugi put. Ništa joj ne branim, samo joj dajem savete šta i kako treba. U ovom pokvarenom svetu ili ćeš da budeš žena i majka ili ćeš da budeš pevačica. Treće ne postoji. Sve to treće je magla kod svakoga. Samo je pitanje dana kada će se sve obelodaniti, kada će ta magla nestati. Tamari ništa ne branim, ona peva vrhunski. Krene da peva, pa stane. Ja imam mnogo obaveza, ali hoću da gradim njenu karijeru, međutim, nešto je stalno vraća nazad. Taman krene, pa stane. Iskreno, voleo bih da ne peva. Ima ona svoj život. Hoćeš da snimaš pesme – snimaj za sebe. Neka pesma, odradiš jedan ili dva bloka, dođeš kući, ali danas, ako nisi obukla minić i ako ne praviš majmuna od sebe, ne možeš da prođeš. Retke su pesme koje danas uspeju.“