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Sofija Janićijević, nekadašnja učesnica Elite, večeras se pojavila na jednom beogradskom događaju, gde je za medije otvoreno govorila o svom trenutnom životu, kao i prošlosti, osvrnuvši se na odnos sa bivšim partnerom Borislavom Terzićem Terzom, ali je i razvezala jezik o aktuelnim takmičarima sa imanja u Šimanovcima.

Vidno raspoložena i u društvu majke, Sofija je okupljenim medijima prvo otkrila da je srećna i ispunjena, kao i da majku vodi svuda sa sobom.

1/10 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Printscreeen, Printscreen Pink

- Jako sam srećna, zadovoljna ispunjena, došla sam sa mamom. Svašta smo nešto čuli, svašta sam demantovala ispada da je svaki demant bio tačan - rekla je ona pa dodala da se oseća odlično i ona i njena mama od koje se ne odvaja:

- Odlično. Ne dozvoljavam joj da bude u senci, da svakom daje za pravo da komentariše i da misli suprotno, već želim da se pojavi sa mnom. Ona ne želi da govori za medije, ali snimili ste je kada je ušla.

Kada je reč o emotivnom partneru, Sofija je otkrila da nema dečka:

- Možda bih imala vremena za partnera, da sam našla nekog adekvatnog. Sve mi se javljaju neki, što bih ja rekla, od kad se potegla ova afera novac, bar sam isključila socijalne slučajeve. Javljaju mi se konkretni momci, biram, jednom sam se opekla. Terza nije bio adekvatan, ali je bar dobro kuvao.

O odnosu sa Terzom

- Objavila sam sve vezano za Terzu, jer me tako izrevoltirao, o tim osakaćenim neću više da pričam. A što se tiče Sanje, ona ne prestaje da priča o meni kao i Marko Stepanović i još jednom ogromna podrška njemu i njegovoj porodici želim vam svu sreću, nadam se da ste sada najsrećniji roditelji na svetu jer ste se otkačili od Sanje Grujić.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram/printscreen, ATAIMAGES, Printscreen, Instagram

Aktuelnosti iz Elite

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Printscreen/Zadruga

O Marku i Sanji

Na pitanje da li je istina da je Marko tukao svoju majku, Sofija je rekla:

- Iskreno, ne verujem, jer nijedna devojka ni žena ne bi dozvolila da je neko tuče i da ostaje u tom odnosu. Valjda posle prvog incidenta odeš dalje. Ona je pravdala tu vezu u sezoni 8, a dobro je poznajem, znam da je u stanju da te gleda u oči i da laže, znam da i to nije istina. Marko jeste agresivniji, ali baš da je tukao svoju majku, to su gluposti.

Ona se osvrnula na odnos sa Markom i otkrila da li ju je muvao.

- Nije me muvao Marko, mi se nismo ni čuli ni videli, pisala sam se sa njegovim bratom i dala podršku njegovoj porodici.

Ona se kratko osvrnula i na svoju navodnu aferu sa vremešnim Danetom, dodajući da se mama ne sekira oko tih priča:

- Mamu boli uvo za Daneta, iskreno, kao što boli i mene. Ona uživa, vozi se sa mnom, putuje sa mnom. Mama uživa.

O Filipu Caru i Aneli Ahmić

Kada je reč o Filipu Caru istakla je da se nikad nije dopisivala sa njim:

Nedavno se dogodila vrela akcija Filipa i Aneli:

1/7 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- On mi je odvratan, nikad se nisam dopisivala sa njim. Preziva se Car, a u stvari je dvorska luda.

Na kraju razgovora se osvnula i na aktuelnu rijaliti učesnicu Aneli Ahmić, i dala svoj sud:

- Aneli želi da imitira Maju, ajmo da to uradimo sa Carem. Sve je veštački i napumpano, u ovoj situaciji Maja dva, uvek je želela da bude kao ona. Ali to više ne prolazi kod naroda. Mislim da je sa Carem jer ona sa dva grama mozga misli da je on car.

Kurir.rs/blic

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