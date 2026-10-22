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Pevačica Tina Ivanović otkrila šokantne detalje o odnosu sa sinom Danijelom i izdvojila to kao najteži period u svom životu.

Pevačica Tina Ivanović sina Danijela dobila je još kao maloletna, ona je tada živela sa tadašnjim suprugom u Svilajncu. Zbog teških porodičnih sukoba i nesuglasica u kući, pevačica je bila prinuđena da ode i napusti zajednički dom, dok je njen sin ostao da živi sa ocem.

Danijel je svoje detinjstvo proveo bez majke zbog sukoba u porodici. Tini je bio onemogućen kontakt sa sinom od strane bivšeg supruga i njegove porodice. O tom izuzetno teškom životnom periodu pevačica je svojevremeno govorila sa velikom tugom.

- Samo ja znam koliko mi je u tom periodu bilo teško. Mnogo sam patila. Kada je trebalo da vidim svoje dete, bivši suprug i njegova porodica mi to nisu dozvolili. Nikada ga se nisam odrekla. Pa, koja majka ne bi volela da bude sa svojim detetom. Ne mogu vam nabrojati koliko puta sam kolima odlazila do kuće u kojoj je živeo i čekala ga - rekla je Tina za Blic.

1/7 Vidi galeriju Tina Ivanović Foto: Kurir Televizija, Printscreen, Printskrin/Instagram

Tina se prisetila jedne situacije koja je bila jako potresna za nju, kada je uspela da vidi svog četvorogodišnjeg sina na ulici.

- Jednom mi je pošlo za rukom da ga vidim, dok je vozio bicikl. Ne znam da li se seća toga, jer bio je baš mali, imao je četiri godine. Prišla sam mu i rekla da sam ja njegova mama i dala mu novac.

Tina je opisala kako je izgledao taj susret i šta je usledilo nakon razvoda.

- Primetila sam da je bio zbunjen i sve vreme je gledao ka kapiji kuće u kojoj je živeo. Dve godine nakon razvoda otišla sam da radim u Nemačku i redovno sam slala alimentaciju. Tako je bilo sve do 2005. godine, kada smo se konačno sreli.

Danijel je odrastao sa ocem u Svilajncu, gde je stekao ugled marljivog, vrednog i samostalnog mladića. On se danas uspešno bavi molerskim i građevinskim radovima, a komšije iz njegovog okruženja imaju samo reči hvala za Tininog prvenca.

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