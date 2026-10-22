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U novom izdanju emisije ''Pitao BiH za druga'', voditelji Maša Mihailović i Stefan Kandić Kendi ugostili su Slobodana Josipovića i Draganu Stojančević koji su se na samom startu osvrnuli na učešće Jovane Tomić Matore.

- Ona je objektivna i od tih starijih najnormalnija. Uopšte se nije uzvezdila. Svakome se tamo nađe. Jedan od boljih učesnika. Nije imala grešku koju bi mogli da joj zamere. I da ih je imala bile su na njenu štetu. - rekao je Sloba.

- Lakše je što sam ja napolju. Nemaju za šta da joj se uhvate. Ja sam joj zamerila jednu sitnicu kad je bilo između Anđele i Stefana. Htela je da dokaže Stefanu koliko ju je povredio, a značio joj je. Neće biti isti prijatelji, ali treba da se oprosti. - rekla je Dragana.

1/8 Vidi galeriju Matora i Dragana Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Matora nije nikoga izdala, uglavnom su oni nju. Ona je verna i lojalna. Ona zna Marinkovića oi da iskritikuje. Od svih tih odnosa koje je imala u rijalitiju, najiskrenija je sa Draganom. Ona se naučila na svojim greškama i nije ih ponovila kod Dragane. Iskreno su i jedna i druga ušle u taj odnos. Imaju jedna u drugu poverenje. - rekao je Sloba.

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