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Tea Tairović, po svemu sudeći, povukla se iz javnosti na neko vreme, uprkos tome što je i dalje jedna od najangažovanijih pevačica i što nastupa svakog vikenda.

Srpska Bijonse, kako je nazivaju mnogi domaći mediji, ipak je zaintrigirala svoje fanove na društvenim mrežama kada je objavila svoje fotke iz Španije.

Foto: Printscreen Instagram

Kako saznajemo, Tea je u tajnosti otišla na nekoliko dana u Valensiju, ali razlog odlaska nije poznat.

I dok fanovi spekulišu da slavna kantautorka možda sprema nešto novo, nije isključeno da je pevačica poželela da napravi mali predah od svega.

Foto: Printscreen Instagram

Tea je, inače, objavila fotografiju na kojoj je bez trunke šminke i još jednom pokazala da je jedna od naših najlepsih pevačica.

Podsetimo, Tea je ove godine za svoj 30. rođendan izdala album "Dominantna" na kojem su se našli brojni hitovi uključujući i pesmu "Bonita" koja je postala pravi megahit.

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