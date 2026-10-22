TAJNA POSETA ŠPANIJI! Osvanule fotke Tee Tairović iz Valensije, krije se razlog iznenadne posete! (FOTO)
Tea Tairović, po svemu sudeći, povukla se iz javnosti na neko vreme, uprkos tome što je i dalje jedna od najangažovanijih pevačica i što nastupa svakog vikenda.
Srpska Bijonse, kako je nazivaju mnogi domaći mediji, ipak je zaintrigirala svoje fanove na društvenim mrežama kada je objavila svoje fotke iz Španije.
Kako saznajemo, Tea je u tajnosti otišla na nekoliko dana u Valensiju, ali razlog odlaska nije poznat.
I dok fanovi spekulišu da slavna kantautorka možda sprema nešto novo, nije isključeno da je pevačica poželela da napravi mali predah od svega.
Tea je, inače, objavila fotografiju na kojoj je bez trunke šminke i još jednom pokazala da je jedna od naših najlepsih pevačica.
Podsetimo, Tea je ove godine za svoj 30. rođendan izdala album "Dominantna" na kojem su se našli brojni hitovi uključujući i pesmu "Bonita" koja je postala pravi megahit.
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