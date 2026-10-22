Slušaj vest

Tea Tairović, po svemu sudeći, povukla se iz javnosti na neko vreme, uprkos tome što je i dalje jedna od najangažovanijih pevačica i što nastupa svakog vikenda.

Srpska Bijonse, kako je nazivaju mnogi domaći mediji, ipak je zaintrigirala svoje fanove na društvenim mrežama kada je objavila svoje fotke iz Španije.

Tea Tairović
Foto: Printscreen Instagram

Kako saznajemo, Tea je u tajnosti otišla na nekoliko dana u Valensiju, ali razlog odlaska nije poznat.

I dok fanovi spekulišu da slavna kantautorka možda sprema nešto novo, nije isključeno da je pevačica poželela da napravi mali predah od svega.

Tea Tairović
Foto: Printscreen Instagram

Tea je, inače, objavila fotografiju na kojoj je bez trunke šminke i još jednom pokazala da je jedna od naših najlepsih pevačica.

Podsetimo, Tea je ove godine za svoj 30. rođendan izdala album "Dominantna" na kojem su se našli brojni hitovi uključujući i pesmu "Bonita" koja je postala pravi megahit.

Ne propustiteStars"PUŠTAM LJUDE DA MISLE DA MOGU DA ME PREVARE" Tea Tairović o krvavoj borbi za uspeh, zabludama i estradi: Nekad je inat i dobra stvar...
Screenshot 2026-05-24 162535.png
StarsOVO JE ISTINA O PORODICI TEE TAIROVIĆ! Čukun - deda bio prijatelj kraljice Drage, a pradeda doneo prvi Ton film u Srbiju
WhatsApp Image 2025-06-12 at 09.03.33_902ba0fc.jpg
Stars"TEA TI SI PRELEPA, ALI TVOJA MAJKA..." Majka Tee Tairović proslavila rođendan! Pevačica objavila fotografije sa večere, komentari pljušte
Snimak ekrana 2026-09-30 154843.png
StarsSVETSKA, A NAŠA! PESMA TEE TAIROVIĆ "BALKANIJA" ODJEKNULA U KOŠARKASKOJ ARENI U ITALIJI: Cela hala peva srpske stihove, mreže gore: Tea osvaja svet (VIDEO)
Tea Tairovic (2).jpg

BONUS video:

30:24
Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV