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Maja Marinković nedavno je izvadila silikone iz zadnjice, a nakon operacije oglasio se i njen otac Radomir Taki Marinković, koji je otkrio kako se njegova ćerka oseća. Osim o njenom oporavku, Taki je govorio i o navodnoj svadbi Maje i Asmina Durdžića, ali i o aktuelnim dešavanjima u rijalitiju "Elita 10".

Na samom početku razgovora Taki se osvrnuo na priče o venčanju svoje ćerke i Asmina, nakon što se na društvenim mrežama pojavila pozivnica. On je demantovao da će do svadbe doći i objasnio šta se zapravo dogodilo.

1/16 Vidi galeriju Taki Marinković Foto: ATA images, Petar Aleksić, Kurir

"Svadbe neće biti"

- Pa ne znam čija svadba, svadbe neće biti. To je interna šala. Posle 5 minuta je izbrisano. Nema svadbe. Nisam ja stopirao ništa, Maja je juče operisana, danas je došla iz bolnice, potresen sam zbog toga. Malo sam je šetao po stanu, izvadila je implante iz zadnjice. Nije mi svejedno da treći put za godinu dana ide na totalno uspavljivanje. Nadam se da više neće, zna i ona da je pogrešila za tu operaciju, kaže "šta mi je to trebalo" - rekao je Taki za "Blic".

Otkrio da li je video Asmina

Marinković je objasnio i da li se tokom posete bolnici susreo sa Majinim partnerom Asminom Durdžićem.

- Ja sam bio u bolnici samo na dva minuta, još je bila pod anestezijom, tako da nisam nikoga ni video. Asmin nije bio tamo - otkrio je Taki.

"Car ne može da preboli Maju"

On se potom osvrnuo na Filipa Cara, za kog smatra da i dalje nije preboleo Maju, s obzirom na to da je često spominje u rijalitiju.

1/17 Vidi galeriju Maja Marinković i Filip Car Foto: Nenad Kostić, Petar Aleksić, Printscreen

- Vidim da su opet Asmin, Maja i Taki novi učesnici Elite 10, sve što je Maja ispričala sada je on pokazao pred kamerama tamo, nasilje, davljenje. Posle 5 godina unosi Majin parfem, ne može da je preboli - izjavio je Marinković.

"Asmina ne želim ni da čujem, ni da vidim"

Taki je prokomentarisao i mogućnost da se njegova ćerka nakon oporavka preseli u Austriju, gde bi trebalo da živi sa Asminom.

- Ja stvarno za to nisam čuo. Maja ima 30 godina, sa svojim životom može da radi šta hoće. Ona je tri puta za mesec dana išla do Italije - rekao je on, a govoreći o Asminovim poslovima, Taki nije krio da nema želju da se upozna sa njim, podsećajući na ranije nesuglasice između njihovih porodica.

- Ne znam šta se dešava sa Asminovim biznisima, nisam ga upoznao, ne želim da ga čujem ni da ga vidim. Znate šta su sve rekli za mene on i njegovi roditelji - poručio je Majin otac.

1/6 Vidi galeriju Bivši rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durđić odlučili su da nakon rijalitija napuste gradsku gužvu i otputuju na zasluženi odmor. Foto: Printscreen, Kurir

Brutalno o Filipu Caru

Marinković se ponovo osvrnuo na Filipa Cara i njegove tvrdnje da je upravo on razlog zbog kog Maja ne može da se vrati u rijaliti.

- Čujem da ovaj nasilnik spominje da je produžena ruka za sve da Maja zbog njega ne može da ide. Maja nije imala dogovor da Car ne može da uđe. To je Majina druga kuća, ona je već 8, 9 godina na Pinku. Car je celu noć spominje, priziva, doziva, ali ćaća je otišao u penziju, gospodin Marko ga je postavio na mesto - rekao je Taki.

On je istakao da ne želi da govori o ćerkinim honorarima, ali je izneo i svoje mišljenje o Filipovom ponašanju prema drugim učesnicima.

- Kod mene su Majini ugovori, nikad nisam pričao o njenim honorarima. Šta ona potpiše sa Velikim šefom to je između njih. Filip Car se plaši Maje Marinković. Ne podržavam nikakav vid nasilja, ali šta on izgovara Aneli, Miljanu je davio, pljunuo... On je jednom dečku iz Tuzle slomio vilicu - zaključio je Taki.

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