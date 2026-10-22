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Bivši učesnik rijalitija Danijel Dujković Munjez u svom najnovijem obraćanju javnosti otvoreno je govorio o porodičnim nesuglasicama i borbi za dete.

Pored privatnih dešavanja, osvrnuo se i na najaktuelnije turbulencije na imanju u "Eliti 10", komentarišući sukobe i manipulacije među vodećim akterima.

U nastavku je izneo i svoje mišljenje o drastičnim kaznama i izbacivanjima, ali i o turbulentnom odnosu Marka Stefanovića i Sanje Grujić.

"Ja ne bih komentarisao temu o detetu, imam sud za to. Na sudu smo isključivo oko deteta, ne interesuje me rijaliti. Kako prolazi vreme vidim koliko sam bio smešan." - rekao je Munjez, pa prokomentarisao Filipa Cara, Anđelu Đuričić i Aneli Ahmić.

1/5 Vidi galeriju Munjez pred studijom Foto: Petar Aleksić

"Nisam očekivao sukob između Filipa Cara i Anđele. Odjednom se sve okrenulo, ako su bili prijatelji ne trebaju da se ponižavaju pred drugima, ne sviđa mi se to. Ne verujem da je dogovor između Aneli i Filipa Cara. On je ozbiljan manipulator zna sve to da iskoristi" - pričao je Munjez, pa prokomentarisao izbacivanje Marka Osmakčića iz Elite 10:

"Diskvalifikacija mu je došla zbog verbalnih stvari. Ono je monstruozno šta je rekao, i treba da bude izbačen." - rekao je Munjez, pa nastavio:

"Marku Stefanoviću sam rekao da će se pomiriti sa Sanjom Grujić do kraja rijalitija, kladili smo se. Siguran sam da će preći preko svih stvari. Mi smo dobri, Sanja laže da je bio nasilan prema njoj, da se to desilo, trebalo je odmah da ga prijavi policiji. Zeznula se, više nije znala kako da ga povredi i potrese. Htela je da ga poremeti."

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