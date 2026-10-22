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Rada Manojlović godinama važi za jednu od pevačica koje novac ulažu u nekretnine, ali o svojoj imovini retko govori javno. Zbog toga su se u poslednje vreme pojavile spekulacije da je pazarila novi stan i promenila adresu stanovanja, a ekipa "Paparaco lov-a" zabeležila je njeno kretanje nakon gostovanja u emisiji "Magazin In".

Pevačica se odvezla svojim automobilom, a tokom vožnje nije imala društvo.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Printscreen Pink

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste lokacija na koju se uputila. Rada je stigla u jedno od luksuznih naselja u Beogradu, gde je automobil parkirala u garaži. Zbog toga su se pojavila pitanja da li je upravo tu kupila novi stan i da li na toj adresi živi sa partnerom, za kog se prethodnih nedelja spekulisalo da ju je više puta čekao na beogradskom aerodromu.

Ovako je govorila o vezi sa Milanom Stankovićem

Dok spekulacije o njenom privatnom životu kruže, Rada je svojevremeno otvoreno govorila o emotivnoj vezi sa pevačem Milanom Stankovićem, koji se već godinama povukao iz javnosti. Priznala je da su je ranije veoma pogađala pitanja o tome da li je njihova veza bila samo paravan za nešto drugo.

- Uvek sam bila jako ljuta kada me pitaju da li sam ja Milanu bila samo paravan. Besnela sam na to pitanje ranije i demonstrativno napuštala intervjue. Ne mogu da podnesem, zato što šta? Meni za neke stvari nema pravdanja, za neke stvari nema. Dobro, sad je prošlo, pa kao možeš da sublimiraš, tako je - ispričala je Rada za medije.

Pevačica je potom govorila i o Milanovom karakteru, ističući da je oduvek bio misteriozan, dok je ona, za razliku od njega, mnogo otvorenije pokazivala svoju svakodnevicu.

1/6 Vidi galeriju Milan Stanković i Rada Mnojlović Foto: Damir Dervišagić, Kurir TV, Kurir

- Ma, on je lik, on je čovek zvezda. On je misteriozan i zanimljiv, sve što treba. Isti je bio i ostao. Ali to baš hoću da kažem. Mislim da je ljudima bilo jako čudno što sam ja bila toliko ekstrovertna. Sve idemo, traktor vozimo, hranimo kokoške. Mnogo sam prikazivala sebe u tom nekom narodskom, da kažem, smislu. Ja sebe ne zovem narodna pevačica, nego narodska pevačica. On je uvek ludeo. Sećam se, on je uvek držao taj neki: Nemoj to, nemoj to, da se ne zna to, da se krije to. On je bio mističan. I to je ljudima bilo, čini mi se, nespojivo - rekla je pevačica.

"Uz njega sam se osećala baš onako kako treba"

Rada se osvrnula i na predrasude sa kojima su se suočavali tokom veze. Kako je objasnila, mnogima je njihov odnos bio neobičan zbog različitih stilova i načina na koji su se predstavljali u javnosti.

- Mogu ti kažem, dobro, od samog starta... Kod nas su postavili predrasudu da je zbog njegove boje kose. Zbog njegovog stila, načina oblačenja i toga. Svi su ga prozivali i iz tog razloga nisu mogli da ga povežu sa mnom koja sam kao fatalna. Da, važila sam za fatalnu, kao neku, ono, žensku. Da, da, opasnica. A veruj mi, ja sam to mnogo puta govorila, ja sam se uz njega osećala baš onako kako treba - priznala je Rada.

1/7 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ipak, njihova ljubavna priča nije se završila onako kako su možda očekivali. Pevačica je otkrila da se tokom zajedničkog života zaljubila u drugog muškarca, što je dovelo do teškog raskida.

- Ne mogu da kažem ni da je on kriv, ni da sam ja kriva. Užasno je izgledao raskid. Toliko užasno da ne znam i da li je trebalo. Nismo se mi nikada ni udaljili. Mi smo do poslednjeg dana živeli zajedno i sve je bilo super. Ali nekako ja sam, valjda, tim svojim ponašanjem i uljuljkivanjem napravila od njega, neću reći dete, nego kao, eto, da sam majka. Možda sam ja izgubila neki osećaj muškarca. Otkud znam. Ali se desilo to da sam se ja zaljubila u drugog. Nisam ni znala da je moje srce slobodno za drugog - ispričala je pevačica.

Rada je priznala da joj je zbog svega bilo veoma teško, jer se u njoj vodila borba između novih osećanja i svega što je godinama imala sa Milanom.

- Na kraju, kad sam ja počela da razmišljam o drugome, meni je bilo krivo. Ja sam htela da se ubijem. Jako mi je bilo teško jer je u meni, borila se ta neka strast koja se kao probudila i nešto što ja imam, što znam da je... Ne, nije krivica, nego što znam da neću imati sa drugim. Ja sam znala šta će i da će tako da bude. Da, pa ne može sa pevačicom da bude svako. Mislim, naš posao nije baš idealan - zaključila je Rada.

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