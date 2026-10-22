Slušaj vest

Sanja Nikolić, voditeljka televizije "Pink" ostala je upamćena, kada je tokom jedne emsije početkom 2000.godina, pala u nesvest uživo u toku prenosa.

Duže od decenije posle nemilog događaja, Sanja je ostala u informativnoj redakciji ružičaste televizije.

- Taj čuveni pad je bio na samom početku 2000. Sada kad ga vidim, nasmejem se posebno kad je u smešnim video klipovima. Televizija je živ program i dešavaju se nepredviđene stvari iako nisu poželjne. Eto meni se desilo da se onesvestim po čemu su me zapamtili. Sreća pa su stasale nove generacije i malo njih zna da sam ja u pitanju i ako vide snimak - ispričala je Sanja

1/7 Vidi galeriju Voditeljka Sanja Nikolić se onesvestila u programu uživo Foto: Printscreen

Sa televizije, ova voditeljka otišla je u Skupštinu i to da radi kao narodni poslanik. Na novom poslu ostala je dve i po godine.

- Tri i po godine sam izeštavala iz skupštine, tako da znam kako je biti ispred i iza kamere u tzv. poslaničkoj klupi. Lakše je svakako biti novinar, a i to je posao koji vuče - jednom novinar uvek novinar - kaže Sanja.

Po završetku poslaničkog mandata Sanja je bila savetnik ministra rada, a nakon toga radila je u sekretarijatu za migracije, što smatra privremenim pozivom.

Foto: Printscreen Facebook

- Svaki posao ima mane i prednosti. Novinarstvo je drugačije od drugih zanimanja i uđe ti pod kožu koliko god nekada bilo teško. Prepoznajem šta ima mesa i to me vuče. Volim televiziju i kameru jer tu pronalazim i kreativnost koju moja ličnost izuzetno podržava - otkriva Sanja.

Pogledajte dodatni snimak: