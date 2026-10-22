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Pevač Milan Stanković već godinama se drži podalje od javnosti, a njegov mogući povratak na muzičku scenu i dalje intrigira publiku. Iako se već neko vreme spekuliše da priprema nove pesme i album, zvanične potvrde još nema. Ipak, pojedini detalji ponovo su pokrenuli priče o njegovom povratku na estradu.

Dodatnu pažnju izazvala je mlada pevačica Iva Grujin, koja je otkrila da njena porodica živi u blizini Milanovog doma na Dedinju. Kako je ispričala, njeni ukućani navodno ga često čuju kako peva i uvežbava glas, zbog čega se nadaju da sprema nešto novo.

Iva Grujin, PZE 2026 Foto: RTS Printscreen

"To se čuje svako veče"

- Moja porodica živi na Dedinju i oni su rekli: 'On svako veče nešto peva, on vežba, mi ga čujemo.' Ja kažem daj Bože da je to nešto, ali... Nadamo se svi - ispričala je Iva, prenosi "Blic".

Osim što se priča o njegovom pevanju, Milan je u poslednje vreme postao aktivniji i na društvenoj mreži TikTok. Njegovi fanovi ne propuštaju priliku da mu u komentarima poruče da im nedostaje na sceni i da jedva čekaju nove pesme.

1/10 Vidi galeriju Milan Stanković nekad i sad Foto: Printscree Youtube / Printscreen Instagram, Printscreen, Printscreen Facebook

Sestra Rade Manojlović otkrila šta misli o Milanu Stankoviću

O Milanovom povlačenju iz javnosti nedavno je govorila i Marija Manojlović, sestra pevačice Rade Manojlović. Ona smatra da Stanković ima poseban talenat i da mu je mesto na muzičkoj sceni, ali istovremeno ističe da poštuje njegovu odluku da se povuče iz javnosti.

- Naravno da je njemu mesto na sceni, on je rođen za to, ima dar od Boga, ali takođe poštujem odluku da se povuče kad misli da treba ili vrati. Svako treba da radi onako kako oseća da je dobro za njega. Naravno da Rada i on imaju više zajedničkih tema oko muzike, pesama, ja više volim da ga smaram sa nekim drugim temama o lekovima, hrani, sve što njega generalno nervira, a mene to zanima - rekla je Marija kroz smeh za medije.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Preent Screen, Antonio Ahel/ATAImages

Ona je govorila i o svom odnosu sa ljudima sa estrade, ističući da je mnogi poznaju prvenstveno kao sestru poznate pevačice, ali da ima sopstvene ambicije i stavove.

- Mene većina njih zna odavno kao Radinu sestru, tako da sam prijateljski nastrojena prema svima. Što se moćnika tiče, nisam u tom društvu, nisam u tom svetu i ne zamišljam sebe pored moćnika, nego sebe moćnu - poručila je Marija.

Na pitanje da li ima više sreće u ljubavi od svoje poznate sestre, Marija je odgovorila iskreno i uz osmeh, ističući da se situacija tokom godina menjala.

- Tu smo egal, bilo je kada sam ja imala više, bilo je kada je ona imala više. Nećemo da merimo - rekla je ona.

Iako zvanične potvrde o Milanovom povratku na estradu još nema, njegove aktivnosti na društvenim mrežama i izjave ljudi iz njegovog okruženja ponovo su probudile interesovanje publike, koja se nada da će ga uskoro ponovo čuti u novim pesmama.

1/6 Vidi galeriju Milan Stanković i Rada Mnojlović Foto: Damir Dervišagić, Kurir TV, Kurir

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