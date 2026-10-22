CECA SE RAZGOLITILA! Pevačica svukla garderobu pa pokazala obline, muškarcima nije dobro
- Ceca Ražnatović retko objavljuje provokativne fotografije, ali kad se pojavi u bikiniju, izazove veliku pažnju na mrežama.
- Pevačica je objasnila da slike sa plaže objavljuje bez stida, ali uz meru, i da se najopuštenije oseća kada je zakopčana do grla.
Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović retko deli provokativne kadrove, ali svako njeno pojavljivanje u kupaćem kostimu izazove pravi bum u javnosti.
Pevačica je zatim i otkrila zašto je odlučila da objavi fotografiju u bikiniju i kako uspeva da održi besprekornu figuru bez rigoroznih dijeta.
Iako publiku ne navikava često na razgolićene fotografije, Ceca napravi opštu pometnju na društvenim mrežama kada reši da pokaže vitko telo. Svaki put kada pozira na plaži, njeno izdanje izazove lavinu reakcija i oduševljenje pratilaca.
Fotka napravila haos
Govoreći o fotografiji sa Kipra koja je jednom prilikom napravila lom na internetu, pevačica je objasnila svoje razloge za tu objavu:
"Ja retko izbacujem slike koje su provokativnije, ne zato što se ja stidim svog tela, nego prosto sve je to trenutak, da li nešto želim ili ne. Ako ćemo pošteno ja se najopuštenije osećam kada sam zakopčana do grla, što je negde i prirodno. Trudim se da i šta god obučem ili se uslikam obučem da to ima meru, jer granica je tanka, a u čemu ćete se slikati u moru, nego u bikiniju."
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