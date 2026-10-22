Fotka napravila haos

"Ja retko izbacujem slike koje su provokativnije, ne zato što se ja stidim svog tela, nego prosto sve je to trenutak, da li nešto želim ili ne. Ako ćemo pošteno ja se najopuštenije osećam kada sam zakopčana do grla, što je negde i prirodno. Trudim se da i šta god obučem ili se uslikam obučem da to ima meru, jer granica je tanka, a u čemu ćete se slikati u moru, nego u bikiniju."