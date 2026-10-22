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Maja Marinković operisala je zadnjicu i izvadila silikone, a nakon zahvata oglasila se i otkrila da je sve prošlo u najboljem redu. Sada se na društvenim mrežama oglasio i njen otac Radomir Taki Marinković, koji je podelio detalje o njenom oporavku.

Taki je ćerku posetio nakon operacije, a tom prilikom otkrio je da se Maja oseća dobro i da je ubrzo nakon zahvata uspela da stane na noge.

- Tatino dete operisano. Samo posle par sati na nogama i ide na kućno lečenje - napisao je Taki na Instagramu.

Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, uz Maju je nakon operacije bio i njen partner Asmin Durdžić, koji je potvrdio da je intervencija protekla bez problema. Nedugo zatim oglasila se i starleta, koja je svojim pratiocima otkrila kako se oseća.

- Operacija je prošla uspešno, izvadila sam silikone iz zadnjice. Sve je prošlo u najboljem redu - poručila je Maja u snimku objavljenom na Instagramu.

Maja se nakon oporavka seli u Linc

Osim što su u centru pažnje zbog njenog zdravstvenog stanja, Maja i Asmin nedavno su govorili i o zajedničkim planovima za budućnost. Durdžić je otkrio da čeka da se njegova partnerka oporavi, nakon čega bi trebalo da se preseli kod njega u Linc.

- Ja nigde nisam udomljen, niti mi je bilo ko šta plaćao. Za njenu informaciju, čekam samo da se Maja oporavi od operacije. Ide Maja sa mnom za Linc, tamo će da živi sa mnom. Ja ću da radim svoj posao, a Maja će malo da se bakće oko restorana, da joj ne bude dosadno - izjavio je Asmin.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Foto: Printscreen

On je istakao i da je zbog veze sa Majom odustao od ulaska u rijaliti, čime je, kako tvrdi, propustio honorar od 70.000 evra.

Na kraju je otkrio i kada bi trebalo da dođe do preseljenja, navodeći da je plan da se Maja u Linc preseli između 15. i 20. novembra.

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