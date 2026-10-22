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Tamara Radoman u “Eliti 9“ zastupala je Anitu Stanojlović, te je kao njen prijatelj žestoko i branila, a zbog svog nekadašnjeg druženja sa Stanijom Dobrojević, prošla je kroz niz uvreda od stane Asmina Durdžića sa kojim je i završila na sudu.

Tamaru smo danas zatekli ispred Prvog osnovnog suda u Beogradu gde je imala zakazano ročište sa Asminom Durdžićem koji se na isto nije pojavio. Nakon što je ročište završeno, Tamara je pred kamerama “Blica“ otkrila šta čeka Durdžića, jer ovo nije prvi put da se nije pojavio na sudu, a progovorila je i o druženju sa Anitom.

- Malo sam besna što sam u ovakvoj situaciji, da danas u ovo vreme moram da budem na sudu i sada sam davala iskaz i negde dok sam pričala o svemu tome, jako sam se uznemirila i vratila sam se u taj period. Dovela sam sebe da neko ko je mnogo ispod mene, priča o meni na mnogo ružan način, a pričao je mnoge laži koje su u tim snimcima, pogrdna imena i ukaljao je moje ime i moju profesiju – rekla je Tamara na samom početku, a onda otkrila šta čeka Asmina, ali i kolika novčana kazna.

1/9 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

- Sudija ima sve dokaze i ne smem mnogo da pričam. Zaključeno je suđenje i mislim da će brzo sve proći i svima će biti jasno u čiju stranu ide presuda. Asmin je obavešten i za prvo i za ovo ročište, a nije se pojavio. Tražena je novčana kazna od dva miliona i plus još nešto. Ne smem da izdajem mnogo informacija, ali koliko znam boravi ovde u Srbiji i čekam presudu, ali može doći i do neke poternice. Još uvek čekamo presudu.

Tamara je otkrila da je u jednom trenutku dobila izvinjenje od Asmina, ali da od pravde na sudu nikada nije želela da odustane.

- Na samoj finalnoj večeri meni su prišli Asminovi roditelji i rekli da im je žao i da treba da popričamo, ali ja sa njima to ne mogu da rešavam. On i ja smo ostvarili kontakt preko Maje i on je meni uputio izvinjenje, ali od toga ja nemam ništa. Kada se takve stvari izreknu na nacionalnoj frekvenciji, izađu posle na Jutjubu i na mrežama to utiče na mene i od izvini nemam ništa. Svestan je i on toga, a pomenuo je i Staniju kao krivca za njegove tvrdnje, ali to su sve pitanja za njega – iskrena je bila ona.

Nakon što je Stanija ušla u “Elitu 9“ njihovo druženje sa prekida, te je prokomentarisala i pobedu bivše prijateljice.

- Nisam ništa rekla loše za Staniju nakon njenih gluposti izrečenih u rijalitiju. Neću da uzvraćam tom merom. Želim joj sreću, ali nećemo se čuti i nismo. Pričala je o meni i nakon rijalitija neke laži, na koje sam odbila da odgovorim. Smatram je najnebitnijom pobednicom rijalitija "Elita" i drago mi je ako misli da je neke stvari ovom pobedom stavila pod tepih, ja ne smatram. Razočarala me je, ali ne i uvredila jer je to sve nije istina. Neka uživa u Americi i drago mi je što je ušla u Ameriku – sa osmehom kaže ona, a onda se dotakla i pomirenja sa Sitom.

- Vodile smo veoma ozbiljan rat i svašta smo rekle jedna o drugoj. Došlo je do kontakta, prvog razgovora i razrešile smo šta smo imale. Mi više ne pričamo o rijalitiju, ni o Luki, ni o Aniti, a ni o njenoj sestri.

1/4 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen Instagram, Kurir, Marko Karović, Petar Aleksić

“Nisu pale teške reči ali se ne čujemo“

Učešće Anite Stanojlović u Beloj kući bilo je izuzetno burno, dok je Tamara od spolja svaki njen korak branila i opravdavala, nakon izlaska kako Radoman ističe umešale su se druge osobe, te su se njih dve dosta odaljile.

- Želim joj svu sreću ovog sveta. Nismo se posvađale, ali nije situacija kakva je bila pre njenog ulaska u rijaliti. Ona kaže da vodimo drugačije načine života, a najbitnije mi je da našla pravu ljubav i želim joj da svu ljubav koja joj je nekada falila, nadomesti sa Lukom, bebom i Aleksejem. Ne postoje dve strane priče, već tri i to su priče osoba koje zabadaju nos tamo gde im nije mesto i bave se bezobraznim radnjama, a ne mislim na Luku – žestoko je rekla Tamara, a onda otkrila i da njihovo prijateljstvo više nije jako, kao što je bilo kada je zastupala tokom prethodne sezone najpopularnijeg rijalitija.

- Nisu pale teške reči između nas dve, a između drugih ljudi i mene već jesu. Znam sve oko trudnoće i kako je, ali ne čujemo se i ne viđamo. Poslednji put smo se videle u avgustu. Desile su se neke određene stvari, ali sve je kako treba da bude i neke osobe su mi se ozbiljno zamerile. Nisam ništa naplatila kako kažu, jer ona devojka je izašla na nuli i to je presmešno. Nismo imale svađu, ali su se desile određene stvari sa nekim drugim ljudima.

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