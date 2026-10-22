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Jovana Jeremić godinama gradi svoju karijeru na domaćoj televizijskoj sceni, a zahvaljujući dugogodišnjem radu i angažmanu, važi za jedno od zapaženijih TV lica. Voditeljka je otvoreno govorila o svojim primanjima, odnosu prema novcu i prioritetima koje ima u životu.

Ona ne krije da joj je posao veoma važan i da veliki deo vremena posvećuje upravo karijeri. Kako je i sama isticala, poslovne obaveze često stavlja ispred kućnih poslova, jer joj je profesionalni uspeh jedan od glavnih prioriteta.

- Milion puta mi se dešavalo da mi novac nije prioritet. Posao koji radim ne radim zbog novca, na televiziji sam godinama radila bez dinara, ali su pare izabrale da mi dođu u ruke jer su me oduvek volele i vole me i dan-danas. Tata mi je uvek govorio da su uvek imali para dok sam živela kod njih, a kada sam otišla, gomilica je počela da se smanjuje, ali dobro. Sada sam tu da im pomognem. Trudim se da ne provodim mnogo vremena u kući jer je vreme provedeno u kući izgubljen novac. Biznis-žena sam i za sat vremena više volim da zaradim 200-300 evra nego da oribam kupatilo i usisam kuću, jer ću za to platiti ženu 600-700 dinara. Tako mi je jeftinije.

1/6 Vidi galeriju Jovana Jeremić na promociji romana Eve Ras Foto: Kurir

Dve nekretnine i luksuzno uređen dom

Osim što može da se pohvali uspešnom karijerom, Jovana Jeremić poseduje i vrednu imovinu u prestonici. Voditeljka, prema dostupnim navodima, ima dva stana - jedan izdaje, dok u drugom, na Dorćolu, živi sa ćerkom Leom. Nekretninu u kojoj trenutno boravi navodno je platila 200.000 evra, a njena sadašnja vrednost procenjuje se na oko 300.000 evra.

Automobil od 60.000 evra

Jovana je poznata i po ljubavi prema luksuznim automobilima. U njenom vlasništvu je, prema navodima, "Mercedes" GLC kupe, čija se vrednost procenjuje na oko 60.000 evra. Voditeljka je svom četvorotočkašu dala i poseban nadimak - "Grom".

O nabavci ovog luksuznog vozila oglasio se i neimenovani izvor:

1/5 Vidi galeriju OGRNULA SE U PERJE, A GRUDI NA IZVOL'TE: Jovana Jeremić stavila ZELENA sočica, a imala je POSEBAN razlog za ŠOK stajling (FOTO) Foto: Printscreen/Pink TV

- Jovana je nekoliko dana pre rođendana otišla u salon i preuzela svoj novi automobil. Reč je o "mercedesu" GLC kupe, kojem tepa nadimkom "Grom". Još ne želi da otkriva od koga ga je dobila, ali pretpostavljam da je u pitanju neki tajanstveni udvarač. Nije tajna da Jovana uživa u luksuzu, a ovo je definitivno poklon koji joj je izmamio osmeh od uva do uva - rekao je izvor.

"Želim vilu na Senjaku sa poslugom"

Podsetimo, Jovana je svojevremeno istakla da je njena velika želja da u budućnosti ima i kuću u elitnom naselju u Beogradu.

- Volela bih da se ove godine uselim u veliku kuću sa bazenom i da ta kuća bude, po mogućstvu, na Senjaku. Jedna lepa vila da to bude. Naravno da bih volela da ta vila bude na moje ime, ali ako ne, može i na njegovo. Bitno mi je samo da uživam. Posluga se podrazumeva. Bitno mi je da imam ženu koja će da kuva i da čisti, moje je da šefujem - izjavila je Jeremićeva ranije.

Kurir.rs / Alo! / Blic

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