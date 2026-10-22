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Bivši košarkaš Marko Janjušević Janjuš tokom godina u rijalitiju imao je buran ljubavni život, a njegove veze, raskidi i pomirenja često su bili u centru pažnje javnosti - a ovo je spisak žena sa kojima je bio!

Od Maje Marinković, preko Aneli Ahmić, pa sve do drugih učesnica sa kojima je bio blizak pred kamerama, bivši košarkaš nije imao mirnu ljubavnu prošlost.

Ipak, čini se da je Sandra Obradović ostavila poseban utisak na njegovu porodicu, sudeći po rečima njegovog brata Borisa, koji je za nju imao samo reči hvale.

1/4 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš zastašuje cimere Foto: Printscreen Instagram

Spisak

A evo sa kojim je sve devojkama Janjuš povezivan tokom rijaliti karijere.

Maja Marinković - njegova najpoznatija i jedna od najburnijih rijaliti ljubavi, obeležena brojnim raskidima, pomirenjima i sukobima.

Foto: Printscreen

Aneli Ahmić - sa njom je bio u vezi tokom Elite, a njihov turbulentan odnos često je bio tema javnosti.

Foto: Printscreen

Aleksandra Nikolić - bili su bliski tokom Zadruge, gde su imali i simbolično venčanje.

Foto: Printscreen

Ivana Šopić - povezivali su ih prisnost i poljubac pred kamerama.

Deniz Dejm - mediji su pisali o njihovom prisnom odnosu tokom rijaliti učešća.

Marijana Zonjić - povezivana je sa Janjušem, a pred kamerama je zabeležen i njihov poljubac.

Jovana Mitić - Janjuš je javno govorio o njihovom dopisivanju i intimnom odnosu.

Mina Vrbaški - mediji su pisali o njihovoj prisnosti tokom rijaliti učešća.

Vanja Živić - još jedna rijaliti veza.

Šarmen Soraja Leoni Altman - povezivali su ih tokom rijaliti učešća.

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