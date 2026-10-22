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Nakon što je diskvalifikacijom napustio rijaliti, Marko Osmakčić ponovo je privukao pažnju javnosti objavom na društvenim mrežama. Bivši učesnik oglasio se na svom Instagram profilu, gde je podelio fotografiju iz luksuznog automobila.

Osmakčić je snimljen za volanom "Audija" sa sportskim paketom opreme, dok se vozio ulicama, a na objavi je označio i lokaciju - Beograd. Sudeći po njegovoj objavi, Marko se nakon izlaska iz rijalitija vratio svakodnevnim aktivnostima, ne pokazujući da ga previše pogađaju burna dešavanja koja su prethodila njegovom odlasku.

Foto: Printscreen Instagram

Otac Marka Osmakčića: "Njega treba pod hitno na lečenje"

Dok Marko privlači pažnju objavama na društvenim mrežama, njegov otac Franjo Osmakčić nije krio koliko ga je pogodilo ponašanje sina i reči koje je izgovorio tokom sukoba sa bivšim cimerima.

- Ubio bih se od srama i stida. Nije normalan, totalno je poludeo. Njega treba pod hitno na lečenje - poručio je Franjo.

Osmakčićeve pretnje izazvale buru

Podsetimo, u javnosti se pojavio snimak na kojem se čuju žestoke uvrede i pretnje koje je Marko Osmakčić uputio Filipu Caru, a u raspravu se uključila i Aneli Ahmić.

- Tebe treba z**lati! Tako je! Ti si mi prvi juče pretio. Karić ima lep nož, pri spavanju da te izbušim kao sir - govorio je Marko tokom sukoba.

Nakon toga, uputio je i niz uvredljivih komentara na račun Filipove ćerke, a slične reči izgovorio je i Aneli Ahmić, što je dodatno podiglo tenziju.

1/6 Vidi galeriju Marko Osmakčić Foto: Printscreen

Aneli mu nije ostala dužna, pa mu je uzvratila prozivkama zbog kojih je rasprava postala još burnija.

- Znaš ti kakve ja šamare pucam! Šta ti je sa licem?! Dobio si flekicu od mog šamara - rekla je Aneli.

U sukob se potom uključio i Filip Car, koji je Marku uputio nove pretnje.

- J**aću ti majku! Sutra će ti svi snimci izaći u javnost. Izmasakriraću te - vikao je Car.

Iako je u jednom trenutku delovalo da bi sukob mogao da preraste u fizički obračun, Filip je potom poručio da neće reagovati impulsivno, već da zna kako će dalje postupiti.

Ovaj incident izazvao je brojne reakcije javnosti, dok je Markova diskvalifikacija i dalje jedna od tema o kojoj se govori među pratiocima rijaliti programa.

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