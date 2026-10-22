Slušaj vest

Lepa Brena nedavno je proslavila svoj 66. rođendan, a može da se pohvali zavidnom fizičkom formom. Iza njenog izgleda, kako je ranije otkrivala, stoje disciplina, pažljivo odabrana ishrana i poseban režim života. Jedna od najvećih muzičkih zvezda na našim prostorima i danas osvaja energijom na sceni, dok mnogi ne kriju oduševljenje njenim izgledom.

1/5 Vidi galeriju Pevačica drži do sebe Foto: Pritnscreen/Instagram, Instagram/thatmylo, Paolo Milović, Printscrean

Pevačica godinama vodi računa o svojoj liniji, a njene navike u ishrani zasnivaju se na jednostavnim obrocima i namirnicama koje pažljivo bira. Brena je poznata po tome što ne prepušta mnogo toga slučaju kada je reč o zdravlju i fizičkoj kondiciji, a rezultati su vidljivi i danas.

Ovog leta privukla je veliku pažnju fotografijom koju je objavila na Instagramu. Pozirala je na plaži, ležeći na ležaljci, dok je veliki šešir prekrivao njeno lice. U prvom planu bile su njene duge noge, a prizor u kupaćem kostimu izazvao je brojne reakcije pratilaca. Mnogi su komentarisali njen izgled i isticali da je teško poverovati da ima 66 godina.

Brena otkrila šta je jela

Foto: Printscreen Instagram

Pevačica je svojevremeno govorila i o tome kako izgleda njen jelovnik, otkrivajući da prednost daje jednostavnoj hrani i zdravijim načinima pripreme.

- Ujutru sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je obično bila nekakva posna supa bez masnoće i rezanaca. U stvari to je bila voda u kojoj se samo barilo povrće, a ne kuvalo do besvesti, pa da ne dobijete niti jedan vitamin iz cele priče. Tu je obavezno bilo i neko meso, koje je bilo na grilu ili je bilo kuvano. Za večeru je to bio komad ribe ili mesa, uz salatu - ispričala je Brena za medije.

Kada je priprema hrane u pitanju, pevačica je objasnila da joj je važno da obroci budu što jednostavniji, zbog čega meso i ribu uglavnom sprema na grilu ili na pari, bez dodavanja ulja.

Njene navike i danas privlače pažnju javnosti, a Brena je još jednom pokazala da se upornost i doslednost mogu odraziti i na izgled i na energiju kojom osvaja publiku.

Jelovnik po danima

Osim navedenih pravila, njen petodnevni plan ishrane obuhvata sledeće obroke:

Dan 1:

Doručak: Musli od ovsanih pahuljica, badema i svežeg voća.

Ručak: Riba sa roštilja i povrće na pari.

Večera: Potaž, supa ili veliki tanjir sa mladim sirom.

Dan 2:

Doručak: Salata (1 šolja kupusa, ½ šolje šargarepe, ½ šolje cvekle, 1 supena kašika ulja) i 2 kuvana jajeta.

Ručak: Tanjir potaža od povrća, 200 g grilovane ribe i sveža salata od povrća po izboru.

Večera: Salata (1 šargarepa, 1 krastavac, 1 šolja crvenog kupusa, ½ praziluka, 1 šolja zelene salate, rukole i mladog spanaća, 1,5 kašika ulja, ½ kašike limunovog soka, 150 g grilovane piletine ili konzerva tunjevine, šolja jogurta).

Dan 3:

Doručak: Omlet sa brokolijem i sirom.

Ručak: Tanjir potaža od povrća, 150 g grilovanog bifteka i sveža salata od povrća.

Večera: Mediteranska salata od tunjevine.

Dan 4:

Doručak: Omlet i salata.

Ručak: Tanjir potaža, 200 g grilovanog belog mesa i sveža salata od povrća.

Večera: Cezar salata.

Dan 5:

Doručak: Mafini sa paprikom, pečurkama i jajima.

Ručak: Tanjir potaža od povrća, 200 g grilovane ribe i sveža salata od povrća.

Večera: Sezonska vitaminska salata sa kockicama mesa.

BONUS video: