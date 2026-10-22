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Anđela Đuričić, Sandra Obradović, Miljana Kulić i Jasenka sele su u pušionicu kako bi razgovarale. Miljana i Anđela su od Jasenke želele da čuju koja od njih dve po njenom mišljenju treba da odnese pobedu u "Eliti 10"

- Miljana, ti mene sad povređuješ. Ti mene dobro poznaješ i povređuješ me jer nemaš poverenje - govorila je Jasenka.

- Ne kupuj vreme - dodala je Sandra.

Anđela Đuričić Foto: Printscreen

- Moraš da se izjasniš ko treba da pobedi ona ili ja? Od ovog pitanja sve zavisi - dodala je Miljana Kulić.

- Neću da kažem ko treba, Miljana ti si moja prijateljica. Evo ja ću da kažem da Miljana treba da bude prvo mesto, da li si zadovoljna? - rekla je Jasenka.

- Ajde napusti pušionicu, izlazi - rekla je Anđela.

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Foto: Printscreen

- Rekla je da si najveća k*rva - dodala je Miljana.

- Ja k*rva? - govorila je Anđela dok se pravila da plače.

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Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV