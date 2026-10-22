"NAPUSTI OVAJ PROSTOR, ODLAZI" Svađa u Eliti 10, Anđela i Jasenka napravile haos
- Anđela Đuričić, Sandra Obradović, Miljana Kulić i Jasenka razgovarale su u pušionici o tome ko zaslužuje pobedu u 'Eliti 10'.
- Jasenka je prvo odbijala da se izjasni, a zatim rekla da Miljana treba da bude prvo mesto, što je izazvalo novu svađu.
- Anđela je potom poručila Jasenki da napusti pušionicu, a rasprava je nastavljena uvredama i glumljenjem plača.
Anđela Đuričić, Sandra Obradović, Miljana Kulić i Jasenka sele su u pušionicu kako bi razgovarale. Miljana i Anđela su od Jasenke želele da čuju koja od njih dve po njenom mišljenju treba da odnese pobedu u "Eliti 10"
- Miljana, ti mene sad povređuješ. Ti mene dobro poznaješ i povređuješ me jer nemaš poverenje - govorila je Jasenka.
- Ne kupuj vreme - dodala je Sandra.
- Moraš da se izjasniš ko treba da pobedi ona ili ja? Od ovog pitanja sve zavisi - dodala je Miljana Kulić.
- Neću da kažem ko treba, Miljana ti si moja prijateljica. Evo ja ću da kažem da Miljana treba da bude prvo mesto, da li si zadovoljna? - rekla je Jasenka.
- Ajde napusti pušionicu, izlazi - rekla je Anđela.
- Rekla je da si najveća k*rva - dodala je Miljana.
- Ja k*rva? - govorila je Anđela dok se pravila da plače.
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