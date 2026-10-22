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Sandra Afrika uživa u ljubavi, ali ističe da nije spremna da izgovori večno "da", te je objasnila da joj više odgovara da sa momkom bude u vezi, nego u braku.

U razgovoru se dotakla odnosa sa kolegama, pa otkrila kako reaguje kada je neko od njih ogovara:

- Sa godinama sam naučila da to nekako ignorišem i da me ne zanima, jer prosto, to je tako u ovom poslu, i teško je, moram da priznam. Ali dobro, šta da se radi, mislim, takav je posao. Mislim da manje-više to ima i u svakom poslu, jel', te neke ljubomore, sujete i svašta nešto. Prosto trebaš da naučiš da se s tim nosiš i to je to, nema tu sad neke filozofije. I to što vidiš i čuješ, praviš se da nisi, i to je to. A na početku mi je bilo jako teško, moram da priznam, i pogađale su me raznorazne stvari neke, ali onda, kako sam malo porasla, i nekako kroz ovaj posao shvatila da to jednostavno je tako, i ljudi su zlo, generalno, znaš. Tako da, prosto, eto, samo to treba da naučimo i da se s tim stvarima jednostavno nosimo, i to je to - počela je pevačica priču za "Blic".

1/4 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: Printscreen Inastagram

Sandra je priznala da se susretala sa onom rečenicom: "Pa ona je glupa, ona ne razume".

- Pa dobro, možda ima i toga, ne znam, znaš. Neko ko ćuti i ko ništa ne kaže, ne znači da je glup. Ali dobro, neka neko shvati i tako. Nemam ništa protiv, evo iskreno. Svako neka shvati kako god želi, ja shvatam onako kako treba da shvatam, i to je to - objasnila je ona, a potom dodala da nikada ne juri sniženja, istakavši da kada ima novca, tada i kupuje:

"Sramota me je da tražim popuste"

- Sniženja, ne. Mislim, generalno ne tražim popuste. Meni je iskreno sramota to da tražim, ne znam. Ja ako imam, ako mi se nešto sviđa i ako imam novca za to, ja ću to kupiti. Ako nemam, neću kupiti. Uredno pitam koliko košta, svaki put, šta god to bilo, i uredno platim. Ne mogu to, i kao, jel' može ovo, kao, ili ovo za reklamu...- rekla je ona, pa dodala:

1/6 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: ATAIMAGES, Kurir, Damir Dervišagić

- Meni je to katastrofa, iskreno. Ne kažem da nisam raznorazne stvari reklamirala, naravno u dogovoru, ali nikad nisam pitala. Mene je to sramota, iskreno. I imam drugare, drugarice koji mi kažu, ono, kao, "šta ima da te bude sramota? " Ja kažem, ne znam, mislim, šta treba da kažem: "E, možeš da mi daš to, kao da ja to reklamiram, ja to da nosim." Mislim, meni to, katastrofa. Drugo, što sam dužna, razumeš, moram da slikam, moram da. .. pa ne svidi se slika, pa možeš sad ovako, nije dobra pozadina... Ma daj, bre, pusti me, molim te. Lakše mi je da platim, i uvek je tako i bilo. Top i okej. Platiš lepo i mirna ti glava, ne razmišljaš ni o čemu, ćao, zdravo, doviđenja, koliko košta, toliko, i to je to. Tako da, nekako se uvek isplati platiti.

Na pitanje da li je neko osvojio njeno srce, Afrika je rekla da je u vezi:

- Pa recimo da sam u vezi. Pa eto. Divan je. Videćemo koliko će biti divan. Tako da, polako, nemoj da ga hvalimo preterano. Videćemo šta i kako.

Ona je istakla da nije spremna da izgovori "sudbonosno da".

"Kad se udaš to je kraj - umrla, nema je više"

- Nemoj molim te, sada toliko daleko, zato što, što se tiče svadbe i to, ja to nešto ne gotivim, iskreno. Neko sam ko mi je gotivno da budemo momak i devojka, kao ceo život. Nemoj samo to, da se udajem. Imam onda osećaj, znaš, kao udala se, kao da imam 150 godina, i kao, sad sam se udala, i to je to, kao, kraj, umrla, kao, nema je više. Majke mi, ja tako neki osećaj imam, to kad mi kažu, kao, kad se udaješ? Jao, to kad čujem, to mi je haos. Tako da, ja bih pre napravila neku žurku, mi mladi, nešto se kao napravilo - priznala je ona na kraju razgovora.

1/10 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, Kurir Televizija

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