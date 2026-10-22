Slušaj vest

Maja Marinković podvrgnuta je još jednom hirurškom zahvatu, a nakon operacije, oglasio se njen izabranik Asmin Durdžić i otkrio kako se oseća. Naime, nakon što je Taki nedavno najavio da se Maja priprema za operaciju, sada se oglasio Asmin, objavivši fotografiju svoje izabranice iz bolničke sobe.

Naime, Asmin je slikao Maju, koja na stomaku leži u bolničkom krevetu, dok joj je infuzija prikačena u ruku, a ona pozira i slika selfije.

Uz fotografiju iz bolničke sobe, Asmin je otkrio i kako se Maja sada oseća:

- Sve je prošlo kako treba - napisao je on.

Ubrzo se na Instagramu oglasila i Maja Marinković, koja je otkrila da je izvadila silikone iz zadnjice:

- Operacija je prošla uspešno, izvadila sam silikone iz zadnjice. Sve je prošlo u najboljem redu.

1/9 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen Instagram, ATA images, Marko Karović

"Sprema se za operaciju"

Podsetimo, o pripremama Maje Marinković za operaciju, govorio je i njen otac Radomir Marinković Taki, koji se oglasio za medije, nakon što se u javnosti pojavila priča o svadbi Maje i Asmina.

- Ma kakvo venčanje, oni to zajevaju narod. Zvala me Maja pre sat vremena i ništa mi nije rekla. Ma to Asmin hoće da bude bitan, pa izbacuje, znaš da Maja izbegava medije, on glumi ludilo. Ne znam kada ona ide na operaciju, došli su pre dva dana iz Italije. Mora sada da vadi krvnu sliku za tu operaciju, baš se zeznula što je to radila, rekao je Taki.

Pogledajte dodatni snimak: