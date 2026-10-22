Slušaj vest

Pevač Ljuba Perućica sve više vremena posvećuje porodici, a svaki slobodan trenutak trudi se da provede sa suprugom, decom, ali i sa roditeljima. Ovoga oglasio se iz Požarevca, grada u kojem je odrastao, i pokazao kako izgleda atmosfera u njegovom porodičnom domu.

Ljuba je snimio dešavanja u dvorištu porodične kuće, gde su u toku tradicionalni radovi koji se u ovom domaćinstvu očigledno ne preskaču. Zajedno sa ocem prionuo je na pečenje rakije, a ceo proces zabeležio je i podelio sa pratiocima na Instagramu.

1/7 Vidi galeriju Ljuba Perućica peče rakiju Foto: Printscreen Instagram

U dvorištu se širi miris domaće rakije, dok Ljubin otac pokazuje da je pravi domaćin koji neguje običaje i tradiciju. Pevač je tako još jednom pokazao koliko mu znače porodični trenuci i povratak korenima, daleko od poslovnih obaveza i nastupa.

- Dobri domaćine, popij malo, valja se - bila je ispisana ugravirana poruka koju je Ljuba pokazao na svom videu, detaljnije pogledajte u prilogu ispod:

00:27 Ljuba Perućica peče rakiju Izvor: Instagram

Gala žurka za naslednicu

Jasno je da je Ljuba i te kako posvećen porodici, a u maju ove godine, priredio je i luksuzno slavlje povodom prvog rođendana mezimice.

Na proslavi se nisu nimalo štedeli. Sve je izgledalo bajkovito, sa velikim mašnama i balonima, upriličeno za malu princezu.

00:19 Katarina Kolozeus Ljuba Perućica proslavljaju rođendan ćerki u prelepom ambijentu Izvor: Kurir/S.Z.

- Dobio sam nagradu od Boga da imam i muško i žensko dete. Danas imam razlog da plačem ceo dan. Napravili smo veselje za najbliže - rekao je tada Ljuba pred domaćim medijima koji su došli da isprate ovaj događaj, a među njima je bio i Kurir.

- On je na ivici suza svaki put kad je vidi! Na mene ona nema ništa, njegova je kopija. Rodila sam njega i njegovu babu! - kaže Katarina.

- Obaveze su postale veće, manje se spava, ali je mnogo lepše - rekao je pevač.

Ljuba nije krio koliko je posvećen porodici, a najviše najmlađim članovima.

- Dok nemaš decu možeš sve da stigneš. Bili smo posvećeni maksimalno jedno drugom. Sad sa decom, kad ima prave ljubavi, ipak sve dođe na svoje. Budeš ljut na ceo svet, ali prođe, nađe se način, znaš šta tvom partneru prija. Ja menjam pelene, ja obožavam decu, ništa mi nikad nije bilo strano, ništa mi nije teško, da se vade sline, sve... - istakao je on tada.

1/10 Vidi galeriju Ljuba i Katarina slave 1. rođendan ćerke Foto: Kurir/S.Z.

BONUS video: