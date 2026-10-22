Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Lepi Mića naredni je došao u zalogaonicu, a on je tom prilikom založio kabl u Eliti 10.

- Koliko vredi ovaj kabl? - pitala je Ivana.

- On nema vrednost. - rekao je Mića.

- Njemu treba više snage i njemu je potrebna hrana. Niko nema energije, svi su u nekom padu. - rekao je Mateja.

Žarko Udovičić i Aleksandra Jakšič ponovo su došli u zalogaonicu, a on je založio bokserice koje je dobio na poklon.

Oni su za ku*varluk dobili 2.000 dinara.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta:

Pogledajte dodatni snimak: