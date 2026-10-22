Stars
KAKAV ŠOK U ELITI 10! Mića napravio haos, a onda je fudbaler zadao poslednji udarac
Slušaj vest
- Koliko vredi ovaj kabl? - pitala je Ivana.
- On nema vrednost. - rekao je Mića.
- Njemu treba više snage i njemu je potrebna hrana. Niko nema energije, svi su u nekom padu. - rekao je Mateja.
Žarko Udovičić i Aleksandra Jakšič ponovo su došli u zalogaonicu, a on je založio bokserice koje je dobio na poklon.
Oni su za ku*varluk dobili 2.000 dinara.
Detaljnije pogledajte u nastavku teksta:
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši