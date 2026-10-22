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Nikolija Jovanović je nakon 12 godina rekla večno "da" Relji Popoviću, a njena majka, Vesna Zmijanac, sada se oglasila povodom lepih vesti.

Vesna je oduvek isticala koliko joj je Relja drag, a ovim povodom otkrila je kako se oseća nakon što je njena naslednica stala na ludi kamen.

- Sve što mogu da kažem je da sam srećna i presrećna. Nek su mi živi i zdravi - rekla je pevačica za Hype.

Foto: Damir Dervišagić

Intimno slavlje

Podsetimo, poznati par nije želeo pompezno slavlje, već je za svoj najvažniji dan odabrao opuštenu atmosferu i društvo dragih ljudi. Ipak, detalji sa venčanja počeli su da isplivavaju u javnost, a posebnu pažnju privukli su izgled mladenaca i njihov zajednički ples.

1/5 Vidi galeriju Tajno venčanje Nikolije i Relje Foto: Preent Screen

Nikolija je za ovu priliku odabrala elegantnu belu venčanicu jednostavnog kroja, sa dubokim dekolteom i potpuno otvorenim leđima, dok je Relja ostao veran svom prepoznatljivom stilu. Reper se pojavio u crnim pantalonama i majici, izbegavši klasično odelo koje se obično viđa na venčanjima.

Reper Stefan Cvijović Cvija, koji je prisustvovao proslavi, na svom Instagram profilu podelio je snimak koji je otkrio delić atmosfere sa slavlja.

Na snimku se vidi kako Nikolija i Relja zajedno igraju uz veliki hit Dina Merlina „Školjka“, dok su pogledi prisutnih bili uprti u mladence.

Relja nije skidao osmeh sa lica, a Nikolija je blistala od sreće dok je plesala sa svojim izabranikom. Njihovi nežni pokreti, osmesi i prisnost pokazali su koliko su uživali u posebnom trenutku, a snimak je ubrzo privukao pažnju na društvenim mrežama.

Posebno je zanimljivo što su mladenci i na sopstvenom venčanju ostali dosledni svom stilu, bez preterane pompe i glamura, ali uz mnogo emocija.

00:29 Snimak sa venčanja Relje i Nikolije Izvor: Instagram/stefancvija

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