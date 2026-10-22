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Pevačica Biljana Jevtić i njen suprug Aca Ilić decenijama su prisutni na muzičkoj sceni, a njihov sin nedavno je završio Pravni fakultet i napravio prve korake u poslovnom svetu. Kako je Biljana u razgovoru za Grand otkrila, on je započeo pripravnički staž, a privikavanje na nove obaveze u početku mu nije bilo sasvim jednostavno.

"Nema da se legne i ustane kad se hoće"

– Lepo je sve proteklo, malo dok se privikao. Znate kako je kada izađete iz zone komfora, nema da se legne i ustane kada hoćete. On voli svoj posao, završio je prava. Pored toga, malo voli i da peva. Često kada dođe sa posla kući, svira klavir i to vežba. Naučio je da svira klavir i da peva, svestran je zaista i ništa mu nije teško – rekla je Bilja.

Iako je krenuo putem prava, muzika je i dalje deo njegovog života. Biljana ne krije da je njen sin odmalena pokazivao talenat i ljubav prema pevanju, ali su ona i Aca želeli da najpre završi fakultet i stekne obrazovanje koje će mu pružiti sigurnost.

– On je oduvek iskazivao ljubav i talenat prema muzici, ima prelep glas, ali nismo mi njemu zabranili, već smo mu rekli da završi fakultet. Mi smo 40 godina na sceni i znamo koji je to izazov, pa smo mu rekli da, ako mu to krene dobro, sam odluči. I Aca je krenuo na prava, pa se prebacio na muziku – otkrila je za Grand.

Biljana Jevtić i Aca Ilić Foto: Marko Karovic

Pevačica ističe da njihov sin sada ima mogućnost da bira kojim će putem krenuti, budući da je završio fakultet i započeo pripravnički staž, koji traje dve godine. Ipak, ne isključuje mogućnost da ga život jednog dana odvede i u muzičke vode.

– Sin sada ima dva zanata. Rekli smo mu da je svoj čovek i da je završio fakultet. Sada stažira dve godine, ali eto, ponekad zapeva, ne profesionalno, ali nikad se ne zna. Gospodnji putevi se nikad ne znaju. I ja sam završila mašinstvo, pa sam završila u muzici – otkrila je pevačica.

Aca Ilić sa sinom Ivanom Ilićem, Sin Ace Ilića i Biljane Jevtić
Foto: Printscreen Instagram

 "Decu ne treba sputavati"

Biljana smatra da roditelji treba da budu podrška svojoj deci, a ne da im unapred određuju životni put. Prema njenim rečima, najvažnije je da mladi rade ono što vole, dok je na roditeljima da ih usmere i pomognu im da donesu prave odluke:

– Decu ne treba sputavati. Ono što vole i što je njihova ljubav, zašto da ne rade? Mi smo tu da ih usmerimo.

Bilja se u rrazgovoru za Grand, osvrnula se i na razlike između generacija, priznajući da roditelji ponekad teško prihvataju da njihova deca imaju drugačije poglede na svet i da neke stvari razumeju bolje od njih.

– Nisu ni roditelji uvek u pravu, znamo i mi da grešimo. Nisu ni deca kao što smo mi bili. Naše generacije su drugačije razmišljale, drugačije smo vaspitani. Danas su deca jako pametna, skoro da oni vaspitavaju nas nekad – rekla je kroz smeh Biljana, dodajući da roditelji ponekad teško prihvataju da mlađi mogu da budu u pravu.

Kurir.rs

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