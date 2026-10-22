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Antonio Krištofić, pevač iz Hrvatske, nedavno je posetio Beograd kako bi promovisao svoju novu pesme "Poslje mene" , a tom prilikom gostovao je u nekoliko emisija. U jednoj je otkrio svoje simpatije prema koleginicama, pa je bez problema odgovarao na pitanja, koju bi pevačicu ženio, koju bi ljubio, a koja nije za njega.

Antonio je odmah priznao da bi voleo da se ljubi pod šatorom sa Radom Manojlović!

Pevač je izjavio u šali da se plaši Rade, te da bi morao da popije nekoliko čašica rakije da smanji tremu.

- Mislim da bi ludilo bio poljubac sa Radom Manojlović! I to na nekom vašaru, nikad nisam bio, to bi bilo ludilo da se ona i ja poljubimo usred šatora. Da malo popijemo rakijicu neku, pa se poljubimo. Ja bih morao par rakijica popiti. Imao bih tremu, plašio bih se sigurno- izjavio je pevač za Hajp pa je dobio da izabere i koja još od koleginica njemu odgovara. Dobio je da odabere između, Džejle Ramović, Milice Pavlović i Teodore Džehverović

- Džejla je za mene mnogo fina, za Jakova je odlična, Teodoru bih oženio zbog mame. Ta žena super kuva, a i lepo čisti. Ako je takva majka, sigurno je i ćerka - rekao je Krištofić, pa je istakao i da, pevačicu koju bi sigurno oženio je Milica Pavlović

1/5 Vidi galeriju Antonio Krištofić u spotu za novu pesmu "Posle mene" Foto: Ivan Đunđek

"Jelena nikad nije došla u Opatiju, a zvao sam je"

Jelena Karleuša bila je član žirija jednog muzičkog takmičenja u kojem je on učestvao, a Krištofić nam je priznao da oseća simpatije prema njoj!

Pevač tvrdi da je pozvao Jelenu da dođe kod njega u Opatiju, ali ga je ona „ispalila“. Antonio smatra da je i Karleuša osećala simpatije prema njemu.

„Pa da, Jelena je jako volela moj rad. A pogotovo u takmičenju, uvek je dala „da“. Čak je najavila da se družimo u Opatiji, nikad nije došla. Prošlo je puno godina, dobrodošla je. Super (što ima novog, mlađeg dečka), i treba. Nisu se ugasile moje simpatije prema njoj, ona je velika zvezda. Moramo pitati nju da li su se njene simpatije ugasile“ izjavio je Antonio.