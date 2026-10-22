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Ava Karabatić poslednjih meseci preživljava pravu dramu sa svojim partnerom. Starleta je pre nekoliko nedelja objavom fotografija na kojoj je pretučena, sa vidljivim modricama i podlivima zabrinula javnost, a onda je usledilo i pomirenje, pa su usledili neki novi problemi kako je starleta tvrdila bila je oteta, a sada se Ava opet oglasila i otkrila da je loše i da je u bolnici.

- Zvala sam hitnu jer mi je jako loše, skoro sam pala u nesvest. Izašao mi je i hematom na oku od siline udarca koje sam primila. Zadržana sam u bolnici - napisala je Ava, a na svom Instagramu objavila je i fotografiju na kojoj je pokazala i povrede, koje ima, nakon što je, kako tvrdi bila žrtva nasilja.

Podsetimo, Ava Karabatić ponovo je prijavila bivšeg partnera Lazara za nasilje, a tom prilikom otkrila je i šta se dogodilo:

1/6 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Instagram, ATA images, Printscreen/Instagram, ATAIMAGES, Printscreen

– On je mene oteo prošli put kada sam pobegla od njega. Društvene mreže je on preuzeo i kačio objave, ne ja. Njegova tetka me je psihički zlostavljala, a on me tukao oklagijom po nogama – izjavila je Ava Karabatić za Hype TV.

Podsećamo kako je pomenuti portal preneo Ava Karabatić je tada navodno uspela da pobegne iz zajedničkog doma u Resniku, nakon čega ju je policija pronašla kod Manastira Svete Petke u Rakovici, a potom je prevezena u policijsku upravu kako bi dala izjavu o svemu što se dogodilo.

Zaključana u stanu

Prema njenim rečima, podsetimo, prethodna dva dana je provela zaključana u stanu svog partnera u naselju Resnik, u Beogradu. On joj navodno nije dozvoljavao da izađe jer je strahovao da će ga prijaviti policiji.