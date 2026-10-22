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Neda Ukraden važi za jednu od negovanijih dama na domaćoj javnoj sceni, a svojim izgledom iznova privlači pažnju gde god da se pojavi. Pevačica, koja decenijama gradi uspešnu muzičku karijeru, može se pohvaliti zavidnom figurom, negovanim licem i energijom koja prkosi godinama.

Iako je na estradi prisutna decenijama, Neda ne prestaje da oduševljava publiku, a mnogi se pitaju u čemu je tajna njenog mladolikog izgleda. Na javnim događajima i društvenim mrežama često je možemo videti u elegantnim modnim kombinacijama koje ističu njenu figuru, dok posebnu pažnju privlači činjenica da i danas vodi računa o svakom detalju.

Za Nedu je, čini se, nega mnogo više od lepote koja se vidi spolja. Redovna briga o sebi, navike koje utiču na izgled i posvećenost sopstvenom zdravlju važan su deo svakodnevice, a pevačica ne krije da je za dobar izgled potrebno uložiti trud.

Upravo zato mnoge zanima kako uspeva da održi vitku liniju i svež izgled, kao i da li postoje određena pravila kojih se pridržava kada je reč o ishrani, fizičkoj aktivnosti i nezi.

1/6 Vidi galeriju Neda Ukraden Foto: privatn arhiva, Promo

" Radim vežbe"

Neda je sada otkrila kako vodi računa o sebi i šta smatra važnim za očuvanje dobrog izgleda. Njena rutina i stav prema nezi mogli bi da budu inspiracija mnogim ženama koje žele da se osećaju lepo i zadovoljno u svojoj koži, bez obzira na godine.

- Ja vodim računa o sebi u smislu da radim vežbe. Ja recimo vozim po 7,8,9 sati, nosim štikle od 15 centimetra, dobro ove sad koje nosim su malo manje i pevam recimo do 3 ujutru. Pa to je i prva i druga i treća smena. Ne može se samo ići po estetskim salonima i zatezati i utezati. Treba i tu kičmu i ostale delova tela istegnuti, koja se ukoče od sedenja i tako dalje - otkrila je pevačica.

Pevačica je još jednom pokazala da samopouzdanje, negovanost i odnos prema sebi imaju važnu ulogu u tome kako se predstavljamo svetu, a njena dugogodišnja prisutnost na sceni dokaz je da harizma nikada ne izlazi iz mode.